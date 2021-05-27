Уголовное дело из-за угрозы убийства замгенпрокурора возбудили в Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии выявила в интернете публикации с угрозами убить и публичными оскорблениями замгенпрокурора страны Геннадия Дыско. Возбуждено несколько уголовных дел.

«В ходе мониторинга сети интернет Генпрокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении заместителя генерального прокурора Республики Беларусь Геннадия Дыско и публичном оскорблении его как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Так, неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 26 по 27 мая 2021 года высказали в отношении Геннадия Дыско угрозы убийством.

Кроме того, неустановленные лица в это же время с использованием технических средств и сети интернет разместили в одном из чатов Telegram-канала под его фотоизображением комментарии с уничижительными и неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц, сообщила пресс-служба ведомства.

Противоправные действия квалифицированы по ст.186 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и иные процессуальные действия по установлению подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности. Согласно белорусскому законодательству, виновному в этих преступлениях может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.