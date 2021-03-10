КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов

Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель назвал три сценария протестов, запланированных оппозицией на 25-27 марта.

По словам главы КГБ, спецслужбам республики достоверно известно о готовящихся «попытках дестабилизации» ситуации в Белоруссии в конце марта, передает РИА «Новости».

«Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции) 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем – неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», – заявил Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он добавил, что возможны «более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей и граждан», которые будут находиться в районе акций.

Второй вариант развития событий предполагает подачу заявки по заявительскому принципу на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске. Затем последует вывод людей в центральные районы города на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом», продолжил он. Тертель отметил, что в этом случае также будут провокации в адрес правоохранительных органов.

«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», – сообщил Тертель. Он подчеркнул, что во всех случаях КГБ будет «действовать жестко, в соответствии с законодательством».

Председатель ведомства уточнил, что первый вариант разрабатывают за рубежом с участием представителей оппозиции, которые ранее покинули территорию Белоруссии. «Крайними» по этому сценарию должны стать известные среди оппозиционеров лица – Григорий Костусев, Юрий Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов, сказал глава КГБ.

«Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятий на улицы с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций», – пояснил глава КГБ Белоруссии.

Как утверждает Тертель, уехавшие из Белоруссии в страны ЕС оппозиционеры «серьезно конкурируют» между собой за финансовые потоки.

«Мы констатируем: в настоящее время за границей сложилось несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб, <… > финансируются ими, и на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период (в конце марта)», – добавил глава КГБ Белоруссии.

Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике.

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