КГБ Белоруссии получил информацию о планах по дестабилизации извне

Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией

Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил в эфире телеканала Espreso бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.