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Двоюродная сестра задержанной в Минске Сапеги обратилась к российским властям
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Российская певица Ева Стар обратилась к властям, чтобы те оказали помощь ее двоюродной сестре Софье Сапеге, задержанной в Минске.
«Вы не представляете, насколько сложно мне далось молчание. Когда все внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! Моя маленькая девочка, которая оказалась не в то время не в том месте. Она всегда была вне политики! Это просто как страшный сон... Я не знаю, что было, что будет, но всем сердцем я хочу помочь своей сестре! Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает», – написала Ева на своей странице в Instagram, сопроводив текст фотографией сестры.
Ранее Ева Стар заявила РИА «Новости», что Сапега никогда не участвовала в историях, связанных с политикой, она обычная студентка.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги в первой половине дня в пятницу.
Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики
Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
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Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске
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Из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе, необходимо найти новое место для встреч Контактной группы, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Air France перенесла рейс из Парижа в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Французская авиакомпания Air France заявила, что перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву, поскольку российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15.00. Представитель компании подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».
«Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж – Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию», – отметил представитель пресс-службы.
Как указали в авиакомпании, данный рейс перенесен на четверг, отметив, что это единичный случай и проблем с другими полетами не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Вторая европейская компания отменила рейс в Москву из-за отказа в облете Белоруссии
Вторая европейская авиакомпания отменила запланированный на четверг рейс в Москву после отказа российской стороны выдать разрешение на маршрут, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии.
Так, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, передает ТАСС.
«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – сообщили в Austrian Airlines, комментируя отмену утреннего рейса из Вены в Москву.
До этого стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Эстония не ввела запрет на полеты самолетов из Белоруссии
Эстония осталась единственной страной в регионе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских рейсовых самолетов.
Правительство Эстонии во главе с министром экономики Таави Аасом, которому принадлежит право вынести решение о закрытии воздушного пространства для Белоруссии, до сих пор не запретило рейсы «Белавиа». Официально ведомство объясняет это тем, что Евросоюз не вынес единого решения, на основе которого Эстония могла бы установить запрет, сообщает Delfi.
Таави Аас подчеркнул, что Эстония, в отличие от соседей, самостоятельно не будет ничего предпринимать. «Белавиа» может летать до тех пор, пока не поступит ожидаемая программа санкций в отношении Белоруссии», – сказал Аас.
Одной из возможных причин бездействия может быть тот факт, что чиновники министерства не могут найти юридическую формулировку, которая позволила бы министру подписать запрет на полеты. Отсюда и желание дождаться единого акта от ЕС.
Тем временем глава Агентства гражданской авиации (АГА) Латвии Марис Городцовс заявил, что транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве республики не ограничены, передает ТАСС. «Запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен», – сказал он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
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Тихановская призвала ЕС не препятствовать отъезду белорусов из страны
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Светлана Тихановская поддержала санкции Европейского союза в ответ на инцидент с самолетом Ryanair в Минске, но подчеркнула, что данные меры не должны лишать белорусов возможности уехать из страны.
«У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима», – заявила она, передает Deutsche Welle.
Одновременно Тихановская поддержала меры ЕС в отношении властей в Минске и назвала их «разумными». Она призвала ввести санкции в отношении всех, кто участвовал в посадке самолета и задержании Романа Протасевича и его девушки – «судей, прокуроров, милицию, спецподразделения и каждого, кто участвовал в захвате и всех, кто несет ответственность за то, что произошло с самолетом».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
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Маас призвал к диалогу с Россией по теме Белоруссии
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Европейский союз должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.
«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме», – сказал он, передает ТАСС.
Маас также заявил, что меры против Белоруссии – это только начало крупной и длительной спирали санкций. «Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали», – сказал министр, добавив, что «ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций».
«Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется», – добавил он, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Самолетам белорусских авиакомпаний запретили летать над Литвой
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В Литве вступил в силу введенный в среду запрет на право входа в воздушное пространство республики для белорусских авиакомпаний и всех авиаперевозчиков, лицензия которым выдана Минском.
Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, на саммите Евросоюза в Брюсселе главы стран – членов сообщества и руководство ЕС пришли к выводу, что европейское воздушное пространство должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Вильнюс, по словам главы ведомства, без отлагательств реализовал это на деле. Решение вступило в силу в четверг в 03.00, передает ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» на полеты в Швецию, а Братислава ввела запрет на вход самолетов «Белавиа» в воздушное пространство над Словакией. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия, Франция и Украина.
В Минске с удивлением восприняли решение Киева о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Комментируя решения стран Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, самолеты авиакомпании могут летать по другим направлениям.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Создатель Telegram-канала Nexta попросил Польшу усилить его охрану
Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов Nexta и Nexta-Live Степан Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану.
«Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», – сказал он на пресс-конференции в Варшаве, передает ТАСС.
Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. Среди возможных мер давления он назвал «экономическую, политическую и транспортную блокировку» Белоруссии.
На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Страны Запада собрались координировать санкции против Белоруссии
Действующие члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), а также Бельгия и Германия намерены координировать санкции против Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следует из совместного заявления.
«Мы увеличим наши усилия, в том числе посредством координации наших санкционных политик, для того, чтобы белорусские власти понесли ответственность за свои действия», – приводит текст совместного заявления этих стран ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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В ЛНР завели дело против Протасевича за участие в боях в Донбассе
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завела уголовное дело в отношении основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева, заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Семенова заявила, что «следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа (...) по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида, по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 244, частями 1, 2 статьи 439, статьей 440 УК ЛНР», передает РИА «Новости».
Ранее об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Польша запретила белорусским самолетам полеты над своей территорией
Самолетам белорусских авиакомпаний запрещается входить в воздушное пространство Польши, сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.
«Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий», – цитирует его заявление РИА «Новости».
В среду Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс Минск – Барселона.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
-
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Захарова: Москва прилагает все усилия для защиты прав задержанной в Минске Сапеги
Российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Наш консул ее посетил, мы с ней на связи. Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с ее родителями, причем постоянно», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Эхо Москвы».
По словам Захаровой, Сапега получает поддержку российской стороны по отстаиванию ее прав. «Это то, чем мы занимаемся. Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и ее права были защищены, и мы это делаем», – добавила она.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
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Самолетам «Белавиа» запретили летать над Словакией
Словакия запретила самолетам «Белавиа» использовать аэродромы республики и летать в воздушном пространстве страны, сообщил словацкий министр иностранных дел Иван Корчок.
«Словакия, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов [республики самолетами] «Белавиа». Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение [международных] правил белорусским режимом», – приводит слова словацкого министра ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, а Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» полеты в Швецию. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия, Франция и Украина.
В Минске с удивлением восприняли решение Киева о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Комментируя решения стран Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, самолеты авиакомпании могут летать по другим направлениям.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «извинения» российского лидера Владимира Путина перед белорусским коллегой Александром Лукашенко фигурой речи и дипломатической корректностью.
«Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», – сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.
Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение лидеров третьих стран «не совсем принято в международной практике» и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ «скорее фигурой речи». «Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения», – подчеркнул пресс-секретарь президента, передает ТАСС.
Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые со ссылкой на Лукашенко сообщили, что Путин якобы принес извинения своему белорусскому коллеге за то, что без его разрешения обсуждал ситуацию в Белоруссии с американским лидером Джо Байденом.
Песков также добавил, что в Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует главу России об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной россиянкой. «Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой», – рассказал Песков.
Он отметил, что, как правило, происходит обмен мнениями по ситуации в региональных точках напряжения, конфликтов. «Но на этот раз, конечно, я думаю, что президент Лукашенко все же информирует президента об истории с самолетом. Конечно же, наверняка, будет затрагиваться и вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске», – добавил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.