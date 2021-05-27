Двоюродная сестра задержанной в Минске Сапеги обратилась к российским властям

Российская певица Ева Стар обратилась к властям, чтобы те оказали помощь ее двоюродной сестре Софье Сапеге, задержанной в Минске.

«Вы не представляете, насколько сложно мне далось молчание. Когда все внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! Моя маленькая девочка, которая оказалась не в то время не в том месте. Она всегда была вне политики! Это просто как страшный сон... Я не знаю, что было, что будет, но всем сердцем я хочу помочь своей сестре! Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает», – написала Ева на своей странице в Instagram, сопроводив текст фотографией сестры.



Ранее Ева Стар заявила РИА «Новости», что Сапега никогда не участвовала в историях, связанных с политикой, она обычная студентка.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.

При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.

Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги в первой половине дня в пятницу.