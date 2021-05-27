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27 мая, четверг | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Польше возобновили рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги назначено на пятницу
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Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги в первой половине дня в пятницу, сообщил ее адвокат Александр Филанович.
«Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска. Относительно вопроса о доставке в судебное заседание Сапега Софьи у адвоката информации нет. Он разрешается судом», – сообщил адвокат, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики
Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
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Агентство авиабезопасности ЕС рекомендовало избегать полетов над Белоруссией
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Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
«Рекомендуется, в ожидании окончания международного расследования инцидента от 23 мая 2021 года, избегать района полетной информации (FIR) Минска, за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах», – цитирует документ РИА «Новости».
EASA уточняет, что «действия Белоруссии по рейсу Rayanair дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, а также ставят под сомнение способность обеспечить безопасные авианавигационные услуги».
Операторам из третьих стран, уполномоченным EASA, также рекомендуется при выполнении рейсов в ЕС, из ЕС и в пределах ЕС избегать полетов в этом воздушном пространстве.
Национальным властям рекомендовано передать эту информацию своим авиакомпаниям для включения в собственный процесс оценки рисков каждой авиакомпании.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Air France перенесла рейс из Парижа в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Французская авиакомпания Air France заявила, что перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву, поскольку российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15.00. Представитель компании подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».
«Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж – Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию», – отметил представитель пресс-службы.
Как указали в авиакомпании, данный рейс перенесен на четверг, отметив, что это единичный случай и проблем с другими полетами не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске
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Из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе, необходимо найти новое место для встреч Контактной группы, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Польша не пустила самолет «Белавиа» в свое воздушное пространство
Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», выполнявшего рейс Минск – Барселона, сообщил представитель Польского агентства гражданской авиации.
«Самолет «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», – цитирует РИА «Новости» представителя.
При этом пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич сообщил, что самолет «Белавиа» не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией.
По его словам, польские службы передали экипажу самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов.
«Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции и он сейчас решает, что делать дальше», – пояснил он
Напомним, 23 мая самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Эстония не ввела запрет на полеты самолетов из Белоруссии
Эстония осталась единственной страной в регионе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских рейсовых самолетов.
Правительство Эстонии во главе с министром экономики Таави Аасом, которому принадлежит право вынести решение о закрытии воздушного пространства для Белоруссии, до сих пор не запретило рейсы «Белавиа». Официально ведомство объясняет это тем, что Евросоюз не вынес единого решения, на основе которого Эстония могла бы установить запрет, сообщает Delfi.
Таави Аас подчеркнул, что Эстония, в отличие от соседей, самостоятельно не будет ничего предпринимать. «Белавиа» может летать до тех пор, пока не поступит ожидаемая программа санкций в отношении Белоруссии», – сказал Аас.
Одной из возможных причин бездействия может быть тот факт, что чиновники министерства не могут найти юридическую формулировку, которая позволила бы министру подписать запрет на полеты. Отсюда и желание дождаться единого акта от ЕС.
Тем временем глава Агентства гражданской авиации (АГА) Латвии Марис Городцовс заявил, что транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве республики не ограничены, передает ТАСС. «Запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен», – сказал он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
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Маас призвал к диалогу с Россией по теме Белоруссии
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Европейский союз должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.
«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме», – сказал он, передает ТАСС.
Маас также заявил, что меры против Белоруссии – это только начало крупной и длительной спирали санкций. «Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали», – сказал министр, добавив, что «ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций».
«Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется», – добавил он, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Минобороны Белоруссии заявило о высокой активности стран НАТО у границ республики
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой интенсивности разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран НАТО у границ республики.
«Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Они характеризуются милитаризацией сопредельных государств на фоне масштабной информационной агрессии. Основные причины – устремление Североатлантического альянса и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю», – сказал Хренин, передает БелТА.
По его словам, прямым следствием этих процессов являются «высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран-членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов.
«Интенсивность полетов авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря составляет до 30 вылетов самолетов неделю. Что обеспечивает ведение разведки на всю глубину нашей страны», – добавил министр.
Между тем, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что только за последний за месяц в стране изъято более 300 тыс. долларов, предназначенных для поддержки протестов.
«Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов, иных лиц, подстрекающих граждан к протестам. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров», – заявил Кубраков.
Он отметил, что «возбужден ряд уголовных дел, изъято более 300 тыс. долларов только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения».
Ранее в мае первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, вероятно, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.
Тихановская призвала ЕС не препятствовать отъезду белорусов из страны
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Светлана Тихановская поддержала санкции Европейского союза в ответ на инцидент с самолетом Ryanair в Минске, но подчеркнула, что данные меры не должны лишать белорусов возможности уехать из страны.
«У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима», – заявила она, передает Deutsche Welle.
Одновременно Тихановская поддержала меры ЕС в отношении властей в Минске и назвала их «разумными». Она призвала ввести санкции в отношении всех, кто участвовал в посадке самолета и задержании Романа Протасевича и его девушки – «судей, прокуроров, милицию, спецподразделения и каждого, кто участвовал в захвате и всех, кто несет ответственность за то, что произошло с самолетом».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
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Самолетам белорусских авиакомпаний запретили летать над Литвой
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В Литве вступил в силу введенный в среду запрет на право входа в воздушное пространство республики для белорусских авиакомпаний и всех авиаперевозчиков, лицензия которым выдана Минском.
Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, на саммите Евросоюза в Брюсселе главы стран – членов сообщества и руководство ЕС пришли к выводу, что европейское воздушное пространство должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Вильнюс, по словам главы ведомства, без отлагательств реализовал это на деле. Решение вступило в силу в четверг в 03.00, передает ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» на полеты в Швецию, а Братислава ввела запрет на вход самолетов «Белавиа» в воздушное пространство над Словакией. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия, Франция и Украина.
В Минске с удивлением восприняли решение Киева о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Комментируя решения стран Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, самолеты авиакомпании могут летать по другим направлениям.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Греция не нашла якобы следивших за Протасевичем в аэропорту Афин людей
Национальная служба разведки Греции провела проверку видеозаписи в аэропорту Афин и не обнаружила людей, которые якобы следили за основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
По информации греческого телеканала Open TV, спецслужбы Греции тщательно проверили записи с камер видеонаблюдения и списки пассажиров рейса. Отмечается, что Протасевич написал сообщение своему другу, что в зале аэропорта он заметил подозрительного человека, который якобы следил за ним и фотографировал. Однако представители спецслужбы заявили, что не выявили по кадрам подобного человека, передает РИА «Новости».
Также уточняется, что не были замечены какие-либо подозрительные движения со стороны людей, находившихся поблизости от Протасевича.
Кроме того, спецслужба нашла информацию о трех людях, которые после вынужденной посадки самолета компании Ryanair в Минске не продолжили полет в Вильнюс. В частности, один из них является греческим профессором и работает в Афинах. Также в Минске остались гражданка Белоруссии, у которой есть бизнес в Греции, и мужчина, ведущий предпринимательскую деятельность в Греции.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Страны Запада собрались координировать санкции против Белоруссии
Действующие члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), а также Бельгия и Германия намерены координировать санкции против Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следует из совместного заявления.
«Мы увеличим наши усилия, в том числе посредством координации наших санкционных политик, для того, чтобы белорусские власти понесли ответственность за свои действия», – приводит текст совместного заявления этих стран ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Польша запретила белорусским самолетам полеты над своей территорией
Самолетам белорусских авиакомпаний запрещается входить в воздушное пространство Польши, сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.
«Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий», – цитирует его заявление РИА «Новости».
В среду Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс Минск – Барселона.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
-
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Захарова: Москва прилагает все усилия для защиты прав задержанной в Минске Сапеги
Российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Наш консул ее посетил, мы с ней на связи. Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с ее родителями, причем постоянно», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Эхо Москвы».
По словам Захаровой, Сапега получает поддержку российской стороны по отстаиванию ее прав. «Это то, чем мы занимаемся. Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и ее права были защищены, и мы это делаем», – добавила она.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
-
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Самолетам «Белавиа» запретили летать над Словакией
Словакия запретила самолетам «Белавиа» использовать аэродромы республики и летать в воздушном пространстве страны, сообщил словацкий министр иностранных дел Иван Корчок.
«Словакия, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов [республики самолетами] «Белавиа». Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение [международных] правил белорусским режимом», – приводит слова словацкого министра ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, а Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» полеты в Швецию. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия, Франция и Украина.
В Минске с удивлением восприняли решение Киева о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Комментируя решения стран Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, самолеты авиакомпании могут летать по другим направлениям.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
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