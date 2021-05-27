Путин рассказал историю создания центра имени Димы Рогачева

Решение создать клинику для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями является очень личным, его создание ускорило знакомство с больным лейкозом мальчиком Димой Рогачевым, рассказал президент Владимир Путин.

«Понимаю, какие, в прямом смысле слова, жизненно важные темы вы обсуждаете. Ваша встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. Сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжелыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства вспомнил историю создания этого центра. По его словам, он открылся 10 лет назад. Путин признался, что для него это и личная история, потому что встреча «с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым – жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком».

Также президент отметил, что этот центр был построен вместе с немецкими и другими зарубежными партнерами, оснащен всем необходимым для лечения и для научных исследований. «И по праву назван именем ребенка, который мечтал о такой больнице», – сказал президент.

По словам Путина, власти продолжат улучшать систему медпомощи детям с онкозаболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении. Глава государства отметил, что за последние четыре года в целом по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю онкология вырос более чем на 30%, в том числе увеличилось количество таких операций, как трансплантация костного мозга – только в прошлом году их было сделано 667.

«Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении», – заверил он.

Кроме того, президент отметил, что в следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России – в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

«От этого напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит, будущее нашего государства. Другая важнейшая задача – поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболевании крови, иммунной системы», – сказал Путин.

Напомним, что крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии был создан в 2005–2011 годах на базе НИИ детской гематологии Минздрава. Владимир Путин предложил присвоить новому детскому лечебному центру имя Димы Рогачева, больного лейкозом мальчика, который в 2005-м приглашал президента на блины. После встречи глава государства принял решение создать в Москве специализированный детский онкоцентр. Дима не дожил до открытия Центра, он умер в 2007 году.

Ранее врачи Центра имени Димы Рогачева рассказали о новых методах лечения тяжелых детских заболеваний.