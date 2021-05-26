Эксперты рассказали о результатах тестирования системы дистанционного электронного голосования

Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования показало – система удобна и способна выдержать большую нагрузку, заявили эксперты в рамках круглого стола, прошедшего на площадке Независимого общественного мониторинга (НОМ).

После многократного и успешного апробирования системы все меньше вопросов возникает и к ее безопасности. Однако отдельные аспекты масштабирования ДЭГ нуждаются в дальнейшей проработке. Устойчивого понимания того, как работает система у избирателей пока нет, вместе с тем для отдельных социальных категорий остается актуальной и традиционная форма голосования.

«В решении ЦИК России масштабировать дистанционное электронное голосование постепенно проявляется логика и последовательность. ЦИК добивается максимальной готовности регионов к применению новации на выборах в сентябре», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода.

Эксперт отметил, что Общероссийское тестирование системы ДЭГ показало – система удобна и способна выдержать большую нагрузку. Однако вопросы укрепления ее безопасности и общественного контроля за самой процедурой будут оставаться актуальными. «Для нас важно соблюсти надежность самой системы, невозможность хакерских атак и похищения персональных данных. Мы продолжим обсуждать эти вопросы на наших площадках. Планируем приглашать к участию в них представителей из Эстонии, где накоплен большой опыт применения ДЭГ», – рассказал Брод.

По мнению Заслуженного юриста Российской Федерации, профессора ЮРИУ РАНХиГС Сергея Юсова, техническая сторона организации системы дистанционного электронного голосования вызывает все меньше сомнений, поскольку «опыт ее апробирования достаточно серьезен».

Однако пока, убежден эксперт, остается много вопросов юридического характера, а также вопросов разъяснения внутреннего устройства системы и ее пользы для избирателей. Эксперт обратил внимание и на проблему участия в дистанционном электронном голосовании граждан России, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. «В этом специфика Ростовской области как приграничного региона. Такая возможность для граждан России должна быть создана. Однако для того, чтобы таким избирателям проголосовать, например, по одномандатным округам, необходимо быть приписанными к территории, которая входит в одномандатный округ», – пояснил эксперт.

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов напомнил, явка в регионе на дистанционном электронном голосовании в 2020 году превысила 90%, что однозначно говорит о высоком уровне общественного интереса к новации. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в среде граждан до сих пор сохраняется проблема «цифрового неравенства», в связи с чем, альтернатива в виде традиционного голосования должна сохранятся.

По словам члена Общественной палаты, главы Центра регионального развития Курской области Константина Комкова, приоритетный вопросы – информирование избирателей о возможностях дистанционного электронного голосования. «Эксперимент в Курской области в 2020 года завершился очень успешно, была большая явка. Для того, чтобы повышать электоральную активность, необходимо на единых принципах проводить информационно – разъяснительную работу. Возможно, привлекать к этому и политические партии», – предложил эксперт.

Член Общественной палаты Ярославской области, член регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Акопова рассказала, что количество принявших участие в общероссийском тестировании ДЭГ в регионе значительно превысило число избирателей, проголосовавших по ДЭГ на довыборах в Государственную Думу в Ярославской области в 2020 году. «Мы предполагаем, что показатель явки в сентябре будет больше 63% - показателя, который зафиксирован по итогам тестирования новации накануне», – сообщила она.

Формирование доверия к системе, считает эксперт, является одним из наиболее важных вопросов на сегодняшний день. Вариант его решения Татьяна Акопова видит в разработке единой информационной политики, в проведении которой большую роль сыграют институты гражданского общества.

Член ОП, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области Юлия Величко отметила, что с учетом специфики северного региона, где большое число жителей уезжают в сентябре на отдых, «возможность проголосовать удаленно через гаджет – отличный способ реализовать свое конституционное право, не отрываясь от своих дел». Вместе с тем дистанционное электронное голосование будет востребовано и в условиях сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Севастополе Павел Харламов отметил, одно из ключевых позитивных последствий применения дистанционного электронного голосования на выборах – вовлечение молодежи в избирательный процесс. «Вопросы о наблюдении за самой процедурой ДЭГ, о формировании необходимых для этого компетенций необходимо включать в учебно-методические комплексы для наблюдателей», – убежден он. По мнению эксперта, для того, чтобы в информационно – просветительской деятельности не было злоупотреблений, необходимо сразу определять границы волонтерской деятельности по этому вопросу – «это будет способствовать минимизации всех вопросов относительно законности результатов выборов».

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев. Дистанционное электронное голосование в 2021 году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.