Президент Австрии назвал инцидент с самолетом Ryanair пиратством

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал инцидент с посадкой пассажирского самолета Ryanair 23 мая в Минске актом воздушного пиратства, совершенным государством.

«Произошедшее в воскресенье – это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги», – сказал президент Австрии на пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает ТАСС.

Он также потребовал от белорусских властей освобождения обоих задержанных, а также «других политических заключенных». По его словам, «важно и правильно, что совет ЕС в понедельник четким шагом европейского единства и солидарности поручил подготовку других персональных и экономических санкций».

Говоря об отношения между ЕС и Россией, Ван дер Беллен подчеркнул важность сохранения диалога с Москвой.

Он отметил, что «по-человечески» Россия – это часть Европы. «Я очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог помимо мер, которые принимает ЕС», – заявил австрийский президент.

По его словам, «отношения между Европейским союзом и Россией в последние годы развивались нехорошо». «Я наблюдаю прискорбную негативную тенденцию в отношениях», – сказал Ван дер Беллен. Однако, по его словам, «Евросоюз, если он серьезно относится к своим ценностям, должен сохранить давление».

Президент Австрии напомнил, что для поддержания диалога и контактов с Россией вне политики по австрийской инициативе несколько лет назад был учрежден форум общественности «Сочинский диалог», который направлен на развитие связей в гуманитарных сферах и экономике.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, а сам он действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента. При этом в Швейцарии заявили, что страна не была в курсе «минирования» борта Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте.

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