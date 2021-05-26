Лукашенко о планах Запада не летать над Белоруссией: Мы не особенно переживаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя планы стран Запада отказаться от полетов в воздушном пространстве республики, заявил, что у страны нет рычагов заставить европейские авиакомпании летать там, где хочется Минску, и он не особенно переживает по этому поводу.

«Что это, если не спланированная провокация против Белоруссии? Некоторые нас пугают: не будут летать над территорией Белоруссии… Да господь с вами. Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Можно летать этими маршрутами. Если устраивает – летайте. Помните расхожее советское выражение «летайте самолетами Аэрофлота». Я добавляю: если вам не выгодна «Белавиа». Да и рычагов таких у нас нет, чтобы заставить вас летать там, где мы хотим. И честно говоря, мы не особенно переживаем», – приводит слова Лукашенко газета «СБ. Беларусь сегодня».

Комментируя отказ стране ЕС принимать борты «Белавиа», Лукашенко заявил, что самолеты авиакомпании будут летать по нейтральным пространствам. «Летать мы можем по другим направлениям. Есть Россия, Китай, Индия, другие страны в восточном, южном, северном направлении. Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом – нам никто это не запретит», – заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

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