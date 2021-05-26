Выборы-2021: Миллион на праймериз ЕР, КПРФ за Лукашенко и потеря в партии Миронова

Больше миллиона граждан проголосовали онлайн в первый же день предварительного голосования единороссов, несмотря на помехи со стороны хакеров. Лидер эсеров в парламенте Петербурга Алексей Ковалев решил уйти в Партию роста. КПРФ и ЛДПР выразили солидарность с властями Белоруссии, арестовавшими бывшего редактора Telegram-канала NEXTA.

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за первые сутки приняли участие более 1 млн избирателей. Как сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин, особенно активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.

«Количество проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта pg.er.ru. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор», – сказал сенатор. Как напоминает сайт партии, портал, на котором проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. Их обнаружила система мониторинга. Работу портала восстанавливали совместно со специалистами Ростелекома.

Депутат ЗакСобрания Петербурга Алексей Ковалев подал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Причиной Ковалев назвал разногласия с руководством, возникшие после объединения партии Сергея Миронова с движениями Захара Прилепина и Геннадия Семигина. «Горожане в полном недоумении, и мне все время задают один и тот же вопрос – «С кем ты связался?». Я хочу сохранить доверие своих избирателей, прежде всего – василеостровцев. Они меня хорошо знают и ждут, что я не изменю своим принципам», – цитирует эсера «Коммерсант». Ковалев был депутатом всех шести созывов петербургского парламента с 1994 года. С января 2012 года возглавлял фракцию «Справедливой России».

По словам бывшего эсера, в руководстве партии не рассчитывают набрать на выборах в Госдуму больше 8-9%, а значит число мандатов будет скромным. Политик заявил, что намерен баллотироваться в ЗакСобрание от Партии роста (партии, которой руководит Борис Титов).

Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский поддержали задержание в Минске бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, пишет ТАСС.

«Я смотрел его передачи: призывал к беспорядкам, отдавали адреса тех, кто наводил порядок, просто занимались стопроцентными провокациями и подстрекательством. Такие люди должны нести уголовную ответственность», – сказал Зюганов. «Конечно, он виноват. Ему в тюрьме сидеть. И будет сидеть 15 лет», – заявил в свою очередь Жириновский. Однако лидер ЛДПР добавил, что для ареста столь молодого человека белорусские спецслужбы могли бы использовать более «тихие» методы – например, похитить Протасевича за рубежом и тайно вернуть в Белоруссию.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, миллион проголосовавших за один день на праймериз «Единой России» – это очень высокий результат. «Это значит, что кандидаты сами подтягивают свой электорат. У кого-то это десять знакомых и друзей, у кого-то – целый завод, а за кем-то идет целый город. Каждый свою группу подтягивает, – так миллион и набегает», – предположил эксперт.

«Но я бы за цифрами не гнался, это дело добровольное. Я не сторонник и того, чтобы на выборах явку искусственно повышать. А на предварительном голосовании тем более нужно, чтобы люди в соответствии со своими предпочтениями сами решали, кого они будут выдвигать», – подчеркнул Матвейчев.

Хакерские атаки, которым подвергся портал «Единой России» в первые дни праймериз, Матвейчева не удивляют. «Единороссы – это единственная партия, которая советуется с народом, кого ей выдвигать в депутаты. Благодаря этому, у них возникает мощный козырь, который вызывает аллергию у радикальной оппозиции. Не исключено, что эти оппозиционеры – в сговоре с организаторами таких Ddos-атак. Я также не удивлюсь, если выяснится, что хакеры, которые ведут такие атаки, находились на Украине», – предположил политолог.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев считает, что переход эсэра Алексея Ковалева в партию Бориса Титова ничего не даст этой политической силе. «Шансы Партии роста на попадание в парламент представляются мне очень скромными. Что касается причин ухода Ковалева из «Справедливой России», то могу предположить, что этот политик просто не нашел себя в избирательных списках на том месте, на которое рассчитывал. И поэтому решил громко хлопнуть дверью. Такое случается в партиях часто, ничего нового в этом нет», – напомнил Григорьев.

Заявления лидеров КПРФ и ЛДПР по поводу ареста Романа Протасевича в Минске выглядят, по меньшей мере, поспешными, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он предположил, что партийные лидеры, возможно, не разобрались в ситуации и «действуют по принципу «свой-чужой»: раз Лукашенко – политик твердой руки, значит он молодец, всегда и все делает правильно.

Эксперт считает рассуждения Зюганова и Жириновского поверхностным популизмом, рассчитанным на публику, которая живет черно-белым императивом: «За все хорошее против всего плохого». По его мнению, более умных избирателей такая слепая поддержка любых действий властей Белоруссии оттолкнет. «Кстати, ни Зюганов, ни Жириновский не озаботились судьбой арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги, хотя они оба позиционируют себя как патриоты», – недоумевает Мартынов. «И КПРФ, и ЛДПР могли бы, к примеру, призвать Лукашенко отпустить девушку в Россию, а уж здесь ей белорусские следователи с разрешения наших властей могли бы задать свои вопросы», – добавил политолог.

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