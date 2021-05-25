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Депутат Шеин объяснил свое «спокойное отношение» к зарплате в 400 тыс. рублей
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Депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что может «спокойно говорить» о размере своей зарплаты, так как тратит средства на решение общественных задач и считает, что такой труд должен оплачиваться выше, чем труд квалифицированного работника.
Шеин заявил, что может спокойно говорить о своей зарплате, так как, во-первых, считает, что заработок депутата «должны быть выше, чем у квалифицированного работника, во-вторых, потому что я всю жизнь ее использовал на общественные задачи – политические или материальные, на помощь людям», передает РИА «Новости».
Например, отметил депутат, весной 2020 года в разгар пандемии он приобрел 1,5 тыс. респираторов для врачей по 500 рублей за штуку.
По его словам, он всю жизнь придерживается этого принципа, поэтому «кроме двухкомнатной квартиры и машины «Солярис» ничего особенного не приобрел».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» во время встречи с жителями Астрахани говорит, что спокойно относится к своей депутатской зарплате в 400 тыс. рублей. По словам Шеина, данное видео вырвано из контекста: он проводит традиционные встречи с избирателями во дворах жилых кварталах, а на эту встречу пришли представители его политических оппонентов.
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«Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова. Видео обрезано не просто так», – считает он. Депутат также рассказал, что спросил у оппонентов, не хотели бы они задать тот же вопрос депутатам, которых сами поддерживают.
Ранее руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился, что жители региона не хотят устраиваться на работу с оплатой 15 тыс. в месяц.
Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием
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Задержанный накануне основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в видеообращении заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.
Также Протасевич отметил, что у него нет проблем со здоровьем. «Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», – сказал Протасевич в видео.
По его словам, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию
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Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.
«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.
Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Сочинцы попросили туристов не приезжать к ним в город
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В Сочи местные жители жалуются на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками в городе сочинцы просят туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях, сообщили СМИ.
Как сообщает «Московский комсомолец» вопрос об ограничении въезда гостевых автомобилей в Сочи на днях был поднят на законодательном собрании Краснодара. Для снижения количества машин на курорте рассматривают разные варианты, в том числе организацию платного въезда для туристов или разрешение на передвижение по городу в определенные дни автомобилей с четными и нечетными номерами, как за рубежом.
В свою очередь жители Сочи жалуются на серьезные пробки в городе, а курьеры и таксисты из-за заторов лишаются заработков.
Сочинцы уверены, что во всем виноваты туристы, которые приехали в город еще до официального старта курортного сезона. Серьезные проблемы наблюдаются и с парковкой, приезжие оставляют свои автомобили в неположенных местах, тем самым еще больше увеличивая заторы.
Одна из местных жительниц рассказала, что живет в Адлере, а работает в центре Сочи, и если раньше у нее на дорогу уходило около 40 минут, то теперь стоять в пробках приходится по полтора–два часа. «Если не предпринимать никаких мер, в летний сезон город и его окрестности просто встанут вмертвую», – добавила она.
«Из-за туристов муж лишился части зарплаты, он занимается развозом товаров. Платят супругу сдельно в зависимости от количества выполненных заказов. В мае из-за пробок количество доставок, которые он успевает сделать за день, снизилось практически вдвое. Летом работать вообще будет невозможно», – пожаловалась жительница курорта.
В соцсетях уже начался своеобразный флешмоб – местные жители фотографируют плакаты, надписи на футболках и наклейки на машинах со слоганом: «Не приезжайте к нам!», «Не приезжайте к нам на автомобилях!». Таким образом сочинцы хотят убедить туристов, что город не резиновый, и даже при закрытых границах в России вполне можно найти другие места для отдыха.
Ранее глава города Алексей Копайгородский сообщал, что в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта.
В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair
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Департамент минтранса Белоруссии сообщил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair требовали в письме, чтобы ЕС прекратил поддерживать действия Израиля.
«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», – зачитал письмо, которое пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский. Об этом сообщает Sputnik.
В минтрансе отметили, что авторы сообщения грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.
Назван самый богатый человек в мире
Французский бизнесмен, глава модного дома LVMH Бернар Арно стал лидером списка самых богатых в мире людей, его состояние оценивается в 186,3 млрд долларов.
Как сообщает журнал Forbes, состояние Арно увеличилось за сутки на 710 млн долларов.
Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос, который до сих пор считался богатейшим человеком в мире, опустился на вторую строчку. Его состояние, по версии журнала, составляет 186 млрд долларов.
Третье место в списке занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (147,3 млрд долларов). Также в пятерку вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд долларов) и создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд долларов).
Напомним, 7 января Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в 187 млрд долларов, Маска – в 188,5 млрд долларов. Однако в феврале Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя Илона Маска.
Рига объяснила ситуацию с флагом России на ЧМ по хоккею
Рижские власти приняли решение заменить государственный флаг России на знамя Олимпийского комитета России на площади, где установили флаги участвующих в чемпионате мира по хоккею стран, сообщила пресс-служба Рижской думы.
СМИ сообщали, что на площади был установлен и флаг России, которая находится под санкциями (ограничения не распространяются на украшение города). В понедельник флаг России решили заменить, передает РИА «Новости».
Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России». Указывается, что «это официальное название участвующей в чемпионате команды». В Рижской думе подчеркнули, что при принятии решения учитывалась «общая концепция, включая оформление городской среды в местах проведения чемпионата», были «исключены различные интерпретации оформления».
Сообщалось, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Тем временем сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов сообщил, что на рассмотрение Рижской думы 26 мая будет внесен вопрос о «подрыве принципов олимпийского движения» и участии властей Риги в надругательстве над флагом Белоруссии – в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг.
Фракция Русского союза считает, что «чемпионат мира по хоккею был использован в качестве арены для сведения счетов с властями соседнего государства». Подчеркивается, что «политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно». От властей города требуют «как минимум обсуждать внешнеполитические демонстрации до принятия решения об участии в них». «Спорту – да! Вражде и политиканству – нет!» – заявил Митрофанов.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Британия рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair
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Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.
«Был упомянут «Северный поток – 2» и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», – отметил Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, передает ТАСС.
Тугендхат спросил главу Форин оффиса, готово ли британское правительство «сделать следующий шаг», отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против «Северного потока – 2», а также газопровода «Ямал – Европа», который, по словам Тугендхата, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.
Ранее Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Глава Еврокомиссии озаботилась модернизацией экономики России
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Сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, речь идет о проекте «Северный поток – 2». Ее спросили, обращалась ли она к правительству Германии с просьбой остановить «Северный поток – 2». Как заявила в ответ фон дер Ляйен, российской экономике «в очень значительной степени не хватает модернизации». По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов». Глава Еврокомиссии полагает, что «такое сотрудничество на уровне энергетики не приведет к модернизации и не принесет никаких реальных перемен».
Фон дер Ляйен сказала, что в начале 2000-х годов «Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодежи и критических идей», передает ТАСС.
В декабре сообщалось, что впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.
Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов
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Латвия в ответ на действия Белоруссии высылает посла республики и всех дипломатов.
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», – сделали сообщение в МИД Латвии, сообщает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной.
«Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте. Посольством был также направлен соответствующий запрос в компетентные органы Республики Беларусь по гражданке Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Также в посольстве назвали «очередным враньем» сообщения о том, что консул якобы не помогает россиянке Сапеге.
По данным Европейского гуманитарного университета, россиянку Софию Сапега, которая летела вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, задержали в Минске.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
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ИИХФ раскритиковала власти Риги за инцидент с флагом Белоруссии
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии.
«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», – передает ТАСС слова Фазеля.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Латвия заменила флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею
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Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги – на улице Бривибас.
«Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы», – цитирует Стакиса РИА «Новости».
Сборная Белоруссии принимает участие в ЧМ по хоккею, который проходит в Риге.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу
Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет.
«Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651.
Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800.
В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».
«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства.
В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.
В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.
Дерипаска предсказал скорый конец эпохи нефти и газа
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Эпоха нефти и газа скоро закончится, поэтому прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики, заявил российский бизнесмен, совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска.
«Международное энергетическое агентство предостерегает ... от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя», – написал Дерипаска в Telegram.
По словам бизнесмена, поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. «Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят – переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче», – отметил он.
Также Дерипаска обратил внимание на представленный МЭА прогноз по спросу на уголь и нефть. «К 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, на нефть – на 75%. Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых. В развитых странах стоимость затрат семьи на энергетику снизится с 2800 до 2300 долларов. В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры», – уточнил он.
По мнению бизнесмена, МЭА дает отличный повод всем странам задуматься, не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику. Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП, добавил он.
«А МЭА считает, что, напротив, – это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется», – написал Дерипаска.
По его мнению, необходимо создать «реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы».
По данным Международного энергетического агентства, к 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, на нефть – на 75%. При этом отказ от ископаемых видов топлива ускорит рост мирового ВВП на 1,5% в год. Семьи в развитых странах сократят расходы на энергетику на 500 долларов, схожая картина будет наблюдаться и в развивающихся странах.
Кроме того, МЭА отмечает, что с отказом от ископаемых источников энергии увеличится и количество рабочих мест. Вырастет спрос на инженеров, а нефтяные эксперты найдут себе применение в других отраслях.
Также МЭА сообщало, что мировой объем выбросов углекислого газа (СО2) в энергетической отрасли в 2020 году упал на 5,9% – это рекорд со времен Второй мировой войны.
В Польше заявили о «причастности» россиян к инциденту с самолетом Ryanair
К инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске могут быть причастны россияне, но эта информация не подтверждена, заявил депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь.
«Я хотел бы с вами поделиться информацией, которая доходит до нас – до Европейского парламента, которая еще не до конца подтверждена. Похоже, за Романом Протасевичем следили агенты КГБ. Вероятно, что Роман Протасевич долгое время находится под вниманием разведывательных служб Белоруссии, а также России», – сказал Бедронь, передает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
По его словам, «агенты КГБ были на борту самолета и покинули его после посадки в Минске». «Это, вероятно, в том числе граждане России, которые остались в Минске после посадки. Много информации на это указывает. Это еще надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос», – добавил Бедронь.
Ранее глава Ryanair выразил мнение, что на совершившем посадку в Минске самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.