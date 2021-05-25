Депутат Шеин объяснил свое «спокойное отношение» к зарплате в 400 тыс. рублей

Депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что может «спокойно говорить» о размере своей зарплаты, так как тратит средства на решение общественных задач и считает, что такой труд должен оплачиваться выше, чем труд квалифицированного работника.

Шеин заявил, что может спокойно говорить о своей зарплате, так как, во-первых, считает, что заработок депутата «должны быть выше, чем у квалифицированного работника, во-вторых, потому что я всю жизнь ее использовал на общественные задачи – политические или материальные, на помощь людям», передает РИА «Новости».

Например, отметил депутат, весной 2020 года в разгар пандемии он приобрел 1,5 тыс. респираторов для врачей по 500 рублей за штуку.

По его словам, он всю жизнь придерживается этого принципа, поэтому «кроме двухкомнатной квартиры и машины «Солярис» ничего особенного не приобрел».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» во время встречи с жителями Астрахани говорит, что спокойно относится к своей депутатской зарплате в 400 тыс. рублей. По словам Шеина, данное видео вырвано из контекста: он проводит традиционные встречи с избирателями во дворах жилых кварталах, а на эту встречу пришли представители его политических оппонентов.

«Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова. Видео обрезано не просто так», – считает он. Депутат также рассказал, что спросил у оппонентов, не хотели бы они задать тот же вопрос депутатам, которых сами поддерживают.

Ранее руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился, что жители региона не хотят устраиваться на работу с оплатой 15 тыс. в месяц.