Названы способы ускорить работу ноутбука

О простых способах, которые позволят заметно ускорить работу ноутбука, рассказал директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

В случае если компьютер начал тормозить, прежде всего нужно проверить список автозагрузки и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости, посоветовал эксперт.

«То, что не нужно каждый день, можно запускать самостоятельно по необходимости, а не держать в автозагрузке. Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера. Очень полезно также провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные», – сказал Рябинин в интервью радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что это могут быть не только те приложения, которые вы сами загрузили и забыли о них, но и софт, предустановленный производителем, которым обладатель компьютера не пользуется.

Следующий шаг – очистка жестких дисков ноутбука от ненужных файлов, которые занимают место и тормозят работу. Это можно сделать разными способами, главное – вместе с мусором не удалить то, что вам действительно нужно, предупреждает эксперт.

«Можно использовать как специальные утилиты, так и базовые, встроенные в систему, средства. Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию», – отметил Рябинин.

Он порекомендовал также проверить настройки энергосбережения.

«В случае необходимости можно выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто отключен, чтобы продлить время работы устройства, а скорость при этом страдает», – объяснил Рябинин.

Кроме того, эксперт посоветовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, в том числе эффекты прозрачности, которые потребляют ресурсы гаджета. По его словам, без этих эффектов легко можно обойтись, а производительность вырастет.

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