Роскачество рассказало, как ускорить работу ноутбука

Взгляд
4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай

В 2019 году на Кипр было выведено более 1,9 трлн рублей Артем Геодакян/ТАСС
Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего. Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» &#8722; жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
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В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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    Роскачество рассказало, как ускорить работу ноутбука

    4 августа 2020, 09:36

    Текст: Евгения Шестак

    Специалисты Роскачества рассказали о причинах замедленной работы ноутбука, и о том, как можно продлить срок службы устройства.

    «Бережно обращайтесь со своим жестким диском (и с ноутбуком в целом), не перегревайте его, не роняйте, и он сослужит вам долгую службу», – цитирует РИА «Новости» руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

    Специалисты рекомендуют при выборе устройства обратить внимание на более современные SSD-накопители – они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы. 

    Эксперт отметил, что быстродействие компьютера не зависит от большого количества папок с тяжелым содержимым на рабочем столе. Исключением является ситуация, при которой жесткий диск, на котором стоит операционная система, заполнен на 90%.

    «Старайтесь оставлять свободными 15-30% диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или «уборкой» на переполненном жестком диске, на котором стоит ОС», – пояснил эксперт.

    Чаще всего производительность становится хуже в связи с усложнением программ и операционной системы. По словам Куканова, в случае столкновения с такой проблемой ноутбук необходимо модифицировать. 

    Также необходимо почистить внутренний корпус от пыли, которая может оказывать негативный эффект на производительности процессора. Кроме того, эксперты обращают внимание, что компьютер надо перезапускать хотя бы раз в неделю. 

    «Если оставлять устройство включенным достаточно долго, память забивается остаточными процессами, которые вы считали закрытыми, и постепенно за счет такого «мусора» производительность действительно может снижаться», – говорится в сообщении.

    Специалисты призвали не выбрасывать старый ноутбук, а попробовать реанимировать его с помощью приведенных методов.

    Ранее Роскачество предупредило об опасности музыки в наушниках. 


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