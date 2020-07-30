Роскачество предупредило об опасности музыки в наушниках

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

Действующие системы космической разведки больше не удовлетворяют США nasa.gov
Соединенные Штаты признались в острой необходимости борьбы с новыми военными возможностями России. Речь идет о космических инструментах обнаружения пусков гиперзвуковых ракет – специальных спутниках и системах обнаружения. Что на этот счет будет предпринято американцами и как обстоят дела с аналогичными системами на вооружении Российской армии? Подробности...
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Польша напрасно прячет новые F-35 от России

COVER Images/ZUMA/Global Look Press
Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...

Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Двенадцать советов для переболевших коронавирусом

Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Роскачество предупредило об опасности музыки в наушниках

    30 июля 2020, 08:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может привести к проблемам со слухом, говорится в сообщении Роскачества.

    «Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера. ... И все же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть «в страну глухих», – передает РИА «Новости» слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

    Эксперты Роскачества напоминают: звуки силой от 90 и более децибел уже по-настоящему опасны, а уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110–130 децибел. «К тому же, не стоит слушать музыку в наушниках более 2 часов подряд или более 2–3 часов в день – это огромная нагрузка для слуха», – говорится в сообщении.

    Технологическая гонка производителей привела не только к усовершенствованию функций наушников, но и усложнила жизнь пользователям: в частности, анализ новых моделей рейтинга Роскачества показал, что зачастую владельцам одноименных смартфонов приходится скачивать приложение для управления наушниками.

    Кроме того, иногда качество звука уступает системе шумоподавления, но при этом время автономной работы ограничено, еще один недостаток – дешевый пластик и неудобное крепление на голове. Цена – не всегда показатель качества, говорится в сообщении.

    Ранее Роскачество объяснило, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере.


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