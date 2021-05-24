Дерипаска предсказал скорый конец эпохи нефти и газа

Эпоха нефти и газа скоро закончится, поэтому прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики, заявил российский бизнесмен, совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска.

«Международное энергетическое агентство предостерегает ... от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя», – написал Дерипаска в Telegram.

По словам бизнесмена, поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. «Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят – переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче», – отметил он.

Также Дерипаска обратил внимание на представленный МЭА прогноз по спросу на уголь и нефть. «К 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, на нефть – на 75%. Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых. В развитых странах стоимость затрат семьи на энергетику снизится с 2800 до 2300 долларов. В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры», – уточнил он.

По мнению бизнесмена, МЭА дает отличный повод всем странам задуматься, не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику. Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП, добавил он.

«А МЭА считает, что, напротив, – это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется», – написал Дерипаска.

По его мнению, необходимо создать «реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы».

По данным Международного энергетического агентства, к 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, на нефть – на 75%. При этом отказ от ископаемых видов топлива ускорит рост мирового ВВП на 1,5% в год. Семьи в развитых странах сократят расходы на энергетику на 500 долларов, схожая картина будет наблюдаться и в развивающихся странах.

Кроме того, МЭА отмечает, что с отказом от ископаемых источников энергии увеличится и количество рабочих мест. Вырастет спрос на инженеров, а нефтяные эксперты найдут себе применение в других отраслях.

Также МЭА сообщало, что мировой объем выбросов углекислого газа (СО2) в энергетической отрасли в 2020 году упал на 5,9% – это рекорд со времен Второй мировой войны.