МИД Белоруссии прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, в Европе происходит намеренная политизация ситуации, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам», – сказал Глаз, слова которого приводятся на сайте МИД Белоруссии.

Он отметил, что Минск всегда ответственно подходил к соблюдению международных норм. «Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации», – подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Глаза, на инцидент с самолетом Ryanair нужно смотреть с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена. «Действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно прежде всего смотреть на этот инцидент», – указал он.

Глаз также выразил мнение, что ситуацию с рейсом Ryanair политизируют. «Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях», – указал представитель белорусского МИДа.

Он призвал всех, «кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы».

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.