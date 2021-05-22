Цискаридзе рассказал о преимуществе сантехников перед артистами

«Сантехник хороший в миллион раз важнее, нежели хороший артист. Самое важное – найти, в чем у тебя есть способности», заявил ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе на марафоне «Новые знания».

Цискаридзе выразил сожаление по поводу того, что многие родители заставляют детей заниматься неподходящими для них ремеслом.

«Детей мучают прежде всего родители, заставляют. Самое важное – найти, в чем у тебя есть способности. Я не верю в то, что бывают бездарные люди. Я верю в то, что очень часто люди не находят применения своим способностям, они просто не находят, в чем они лучше всего», – цитирует ТАСС Цискаридзе.

Также он обратил внимание, что современному человеку следует по достоинству относиться к каждой профессии, даже если она не предполагает публичной известности.

«Сантехник хороший в миллион раз важнее, нежели хороший артист, он гораздо больше полезного приносит, на самом деле. Если ты нормальный человек, ты будешь ценить каждую профессию и каждого профессионала», – заявил Цискаридзе.

В качестве примера он привел свою маму, которая полностью посвятиела себя воспитанию ребенка и созданию для него комфортных условий. По словам Цискаридзе, это не менее достойный выбор жизненного пути, чем реализация в той или иной профессии. «Она была потрясающей матерью, и это тоже талант. Быть хорошей домохозяйкой – это феноменальный талант», – сказал артист.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.