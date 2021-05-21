|
|
Сенаторы США захотели ввести санкции против оператора «Северного потока – 2»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Сенат США внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер.
Документ представили 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят обязать Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве «Северного потока – 2», передает ТАСС.
По мнению Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене». Как считает сенатор, если не принять предложенный закон, США «на собственном опыте» поймут, «почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».
Крамер заявил, что сейчас Белый дом «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления» на союзников США в Европе. «Трубопровод Путина нужно остановить», – приводит его слова РИА «Новости».
Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации «пойдет на пользу России и Путину». Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации «недопустимым».
Reuters сообщает, что представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток – 2».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В ответ на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, министр заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров с улыбкой ответил на вопрос о том, договорились ли Москва и Вашингтон о проведении российско-американского саммита.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдепартамент США подвел итоги встречи Лаврова и Блинкена
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Рейкьявике обсудили сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепа, главы внешнеполитических ведомств России и США «обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», передает ТАСС.
«Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развертывания на Украине и рядом с ней», – говорится в заявлении Госдепартамента США.
Кроме того, по словам Прайса, «госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном».
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в вопросах, связанных с Арктикой. «Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В этой связи госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества с учетом нашей общей заинтересованности в этом регионе», – указал Прайс.
«Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам, – сказал Прайс. – Госсекретарь ясно дал понять, что России следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой».
Блинкен также выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа* / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом), «здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами».
При этом, согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен заверил Лаврова в том, что Вашингтон «стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой». «Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем», – утверждает Прайс.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США
|
|
«Когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена изначально не вызывала особых надежд. На деле чудес тоже не случилось. Блинкен откровенно написал в своем Twitter, что он лишь проверял предложения наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И здесь имеется в виду, что это были не его предложения», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт также указал на слова Блинкена о готовности США действовать решительно в защите «национальных интересов» в ответ на действия России. Также со стороны США были затронуты темы Украины, радиостанции «Радио Свобода*» и здоровья блогера Алексея Навального. «Судя по этим сообщениям, Блинкен готов добавить к существующим проблемам между Россией и США еще много чего», – считает собеседник, отметив пропагандистский характер высказываний главы Госдепа.
«Лавров, в свою очередь, назвал эту встречу конструктивной. У наших дипломатов как всегда теплится надежда на разбор завалов в двусторонних отношениях. Причем все эти завалы создавались еще до прихода Байдена в Белый дом силами Конгресса и вашингтонской бюрократией», – добавил эксперт.
«Кроме того, с американской стороны не было объявлено о каких-то конкретных действиях по обеспечению стратегической стабильности. Лавров сказал как всегда что-то умное, доброе и вечное. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями в доброжелательной манере и разошлись. И я не понимаю, что на данном этапе можно было получить от встречи, кроме обсуждения возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина», – считает политолог.
«При этом организацией саммита будут заниматься советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ближайшие дни должна состояться их встреча в одном из европейских городов. И дело даже не в том, что у политиков нет доверия к дипломатам, а в том, что Блинкена от этой задачи отстранили из-за его жесткой позиции на российском направлении. Да, как глава дипломатического ведомства, он может пообщаться с Лавровым, но при этом он олицетворяет самую ястребиную фракцию США», – объяснил Дробницкий.
В качестве примера собеседник привел ситуацию с санкциями против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Это восхитительный ход – накануне встречи Лаврова и Блинкена Госдепартамент вводит санкции, а Белый дом их приостанавливает. То есть Блинкен отработал свою повестку, а Белый дом – свою», – считает эксперт.
«В целом эта встреча подтвердила мои опасения по поводу раздвоенности и отсутствия единства в американской администрации. Поэтому когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации. Скоро Патрушев поговорит с представителем другого клана. Нашим дипломатам непросто, поскольку надо держать в голове, что они говорят не с единой администрацией, а с кланами, которые еще и противодействуют друг другу. Вот в чем проблема», – заключил эксперт.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров рассказал о результатах встречи с Блинкеном в Рейкьявике
|
|
По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и США будут готовиться предложения для президентов двух стран по вопросам стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Будем готовить предложения для наших президентов [России и США Владимира Путина и Джо Байдена] <…> по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции.
«Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать», – отметил глава МИД.
«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США, Пакистана. И говорили, как на данном этапе мы можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными», – сказал Лавров.
«Я считаю, что это был очень полезный разговор. Мы будем докладывать нашим президентам. Разговор состоялся по итогам телефонной беседы президентов Путина и Байдена в апреле. Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – сказал министр по итогам переговоров с Блинкеном.
«Безусловно, мы затронули тему дипломатического присутствия России в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов в России», – сказал Лавров. Как отметил министр, Россия долго терпела и ждала, когда администрация 45-го президента США Дональда Трампа пересмотрит решения своих предшественников из команды Барака Обамы по аресту российской дипломатической собственности.
«Напротив, США в 2017 году приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже мы были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам», – добавил глава МИД.
В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике. Накануне встречи в МИД выражали надежду, что Блинкен в ходе переговоров с Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США захотели запретить признавать суверенитет России над Крымом
|
|
Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
В документе речь идет о «действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами». Его в феврале внес в нижнюю палату Конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли, передает РИА «Новости».
Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями «провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по «Закону о непризнании аннексии Крыма».
Представитель Техаса во время слушаний предложил дополнить инициативу требованием введения санкций против трубопровода «Северный поток – 2», но затем отказался от этого по просьбе автора документа. После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в Сенат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым
|
|
«Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков.
Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он.
«В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков.
Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков.
Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова раскрыла подробности встречи Лаврова и Блинкена
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила конструктивный характер прошедшей в среду в Рейкьявике первой очной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Захарова сообщила, что встреча «продлилась больше, чем планировалось». «Присутствующая пресса на этой встрече – американские, российские, местные журналисты – они были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, «обычно пресса, особенно американская, что-нибудь да выкрикивает с мест, когда идет протокольная съемка, когда стороны обмениваются первыми приветственными фразами». Она добавила, что «эти фразы настолько были содержательные и настраивали стороны, делегации, переговорщиков на конструктивную работу», что журналисты никаких реплик не выкрикивали.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2».
«Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
Лавров с улыбкой ответил на вопрос о саммите России и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном не стал отвечать на вопрос о том, договорились ли Москва и Вашингтон о проведении российско-американского саммита, с улыбкой пожелав журналистам «Доброй ночи».
«Доброй ночи», – с улыбкой сказал Лавров после того, как прозвучал вопрос о саммите, закончив таким образом пресс-подход, передает ТАСС.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV в преддверии переговоров с Лавровым в Рейкьявике заявил: «Я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел [России]. Нам многое предстоит обсудить, и, в частности, вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, поэтому я считаю, что мы хотели бы поговорить об этом и убедиться в том, что мы оба понимаем, какие вопросы каждый из них хотел бы поднять, когда они встретятся».
Отвечая на просьбу охарактеризовать настрой перед встречей с российским министром глава американского внешнеполитического ведомства сказал: «Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, что я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам».
Ранее в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп США определился с санкциями против «Северного потока – 2»
|
|
Госдепартамент США передал Конгрессу доклад с указанием подпадающих под американские санкции четырех судов, пяти организаций и физического лица, включая компанию-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Госдепартамент США предоставил Конгрессу доклад в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы», в списке значатся четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, которые вовлечены в строительство газопровода «Северный поток – 2», включая компанию Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Лица, упомянутые в докладе, подпадают под санкции в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы», если санкции не отменены», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«В результате этих санкций в отношении перечисленных в докладе организаций четыре судна из доклада и девять дополнительных судов, которые контролируются или принадлежат Федеральному государственному бюджетному учреждению «Морская спасательная служба», участвующие в строительстве «Северного потока – 2», также подпадают под санкции», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
«Кроме того, я пришел к выводу, что в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц компании», – заявил Блинкен, не предоставив дополнительных пояснений.
«Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации [США] энергетической безопасности в Европе, что соответствует обещанию президента [Джо Байдена] восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе. Мы будем продолжать выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС», – заявил Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что позиция Вашингтона по отношению к проекту «непоколебима». «Хотя мы можем и не всегда соглашаться [с партнерами], наши союзы остаются крепкими, и наша позиция соответствует нашему обязательству укреплять трансатлантические отношения как вопрос национальной безопасности», – заключил Блинкен.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) планирует опубликовать рекомендации, позволяющие продолжать различные [финансовые] операции и виды деятельности с российским Федеральным государственным бюджетным учреждением «Морская спасательная служба», не связанные со строительством «Северного потока – 2», в том числе по ряду поисково-спасательных, экологических и других задач», – уточнил госсекретарь США.
Ранее из подготовленного Госдепом США для Конгресса доклада стало известно, что Соединенные Штаты собрались ввести санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из России из-за проекта «Северный поток – 2». В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские рестрикции, Госдепартамент США включил «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева».
Во вторник в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако в Госдепартаменте США предупредили о риске санкций для участников проекта. Позже представитель Госдепа США Джалина Портер заявила, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».
В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром: «Северный поток – 2» удовлетворит дополнительный спрос на газ в Европе
|
|
Газпром получил заявки на дополнительные поставки газа в Европу, обеспечить которые поможет ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявила заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова.
«С вводом газопровода «Северный поток – 2» мы сможем обеспечить дополнительный спрос. Я и ранее говорила [об этом] на пресс-конференциях, потому что у нас действительно существуют заявки на дополнительные объемы», – передает ее слова ТАСС.
По словам Бурмистровой, в Европе продолжает сохраняться низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах.
«Сегодня всем очевидно, что повторение прошлогодней ситуации [с низким спросом на газ] крайне маловероятно и на смену переизбытка в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачено лишь 33,6 млрд кубометров запасов, что существенно ниже уровня прошлых лет. Европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы», – сказала замлагвы Газпрома.
Бурмистрова добавила, что по данным Gas Infrastructure Europe, отрицательная разница не уменьшается и держится на уровне 34 млрд кубометров. «При этом уже полмесяца, начиная с 6 мая, это отставание в закачке «заморозилось» вместе с температурой за окном», – пояснила она.
Замглавы компании также рассказала, от чего зависит срок завершения «Северного потока – 2».
«Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию [«Северного потока – 2»] мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия», – отметила Бурмистрова. Она подчеркнула, что Газпром уверен востребованности проекта и прикладывает все усилия для его реализации.
«Хочу отметить, что группа Газпром и проектная компания защищают свои интересы всеми доступными юридическими способами. Мы всегда работаем в рамках применимого законодательства», – сказала она.
По словам топ-менеджера, Газпром считает, что продажа российского газа в Турцию является конкурентоспособной. «Бороться мы ни с кем не намерены, мы хотим конкурировать, что успешно показали результатами первого квартала этого года. О том, что поставки снижаются, говорить было бы неправильно, потому что они растут, и очень существенно, по сравнению с прошлым годом», – отметила она.
«Мы выходим на определенные договоренности, цена наша конкурентоспособна, турки очень активно как выбирали [газ], так и продолжают выбирать наши объемы по газопроводу «Голубой поток» и по газопроводу «Турецкий поток», – сказала Бурмистрова.
Кроме того, определен маршрут прокладки продолжения газопровода «Сила Сибири». «На текущий момент утверждены результаты технико-экономического анализа проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» на территории Монголии, который станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2», – рассказала замглавы компании.
Бурмистрова добавила, что зарегистрирована компания специального назначения и «определен оптимальный маршрут прохождения и основные технологические параметры». Компания уже приступила к ТЭО проекта, сроки завершения переговоров «зависят от достижения сторонами договоренностей по условиям поставки».
Замглавы Газпрома уточнила, что компания также располагает достаточной ресурсной базой для удовлетворения растущего спроса в Китае.
Напомним, ранее глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что «Северный поток – 2» будет закончен до конца 2021 года.
Лавров оценил переговоры с Блинкеном в Рейкьявике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал состоявшиеся в Рейкьявике переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном конструктивными.
«Мы проговорили больше, чем планировали: один час 40 минут, наверное. Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», – приводит слова Лаврова по итогам переговоров с Блинкеном ТАСС.
«Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
При этом, как указал министр, за российской стороной «дело не станет». «Мы готовы, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов», – добавил Лавров.
«Я считаю, что это был очень полезный разговор. Мы будем докладывать нашим президентам. Разговор состоялся по итогам телефонной беседы президентов Путина и Байдена в апреле. Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – сказал министр по итогам переговоров с Блинкеном.
Ранее в столице Исландии состоялась первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен назвал цель встречи с Лавровым в Рейкьявике
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что целью его встречи в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
«Встретился сегодня (в среду) с министром иностранных дел Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость ответить на действия России против Украины, РСЕ / РС (радиостанции «Радио Свободная Европа* / Радио Свобода», признана в России СМИ-иноагентом) и Алексея Навального», – написал госсекретарь США в Twitter.
В свою очередь, присутствовавший на переговорах руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter: «Госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел России Лавровым и говорил о нашей приверженности потенциальному сотрудничеству в Арктике, а также в других сферах, несмотря на то, что мы продолжим привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам».
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ оценили встречу Лаврова и Блинкена
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинка прошла в позитивном ключе и была конструктивной, сообщают американские СМИ, комментирующие переговоры.
«Главы дипломатических ведомств США и России на своей первой очной встрече подчеркнули, что у обеих стран, которые противостояли друг другу в период холодной войны, продолжают оставаться серьезные разногласия в отношении того, как должны решаться мировые проблемы, но задали положительный тон переговорам, указав, что обе стороны все еще способны найти пути взаимодействия», – цитирует телеканал CNBC ТАСС.
Телекомпания ABC отмечает, что «на своей первой встрече Блинкен и Лавров выразили желание найти пути для совместной работы в тех сферах, где у обеих стран есть совпадающие интересы». «Тональность их высказываний была более теплой, чем отношения между двумя ядерными державами в последние годы», – заметили журналисты телеканала.
По данным Associated Press главы внешнеполитических ведомств России и США «на своей первой встрече лицом к лицу, которая проходила в то время, как отношения между двумя странами серьезно ухудшились за последние месяцы, вступили в вежливый словесный поединок».
«Они говорили откровенно, но спокойно о своих разногласиях», – указало агентств. При этом отмечается, что Блинкен сказал Лаврову о стремлении Вашингтона предсказуемым, стабильным взаимоотношениям с Россией, «повторив заявления президента Джо Байдена, который предложил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце».
«Высокопоставленный представитель администрации Байдена назвал встречу «хорошим стартом» без «полемики», что позволило обеим сторонам предварительно рассмотреть широкий круг проблем, которые оба президента могут обсудить на саммите», – указало AP.
Встреча, как пишет издание Politico, должна заложить основу для возможного саммита президентов России и США. «В предстоящие недели Блинкен и Лавров тепло приветствовали другу друга, в своих вступительных словах оба продемонстрировали решимость, при этом тон был теплым. Лавров, ветеран международной дипломатии, отметил, что обеим сторонам необходимо проявить открытость», – добавила газета.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Лавров второй раз за сутки пообщался с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров второй раз за сутки пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном – в этот раз коротко, «на ногах», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На арктических полях», – подписала она фото в Facebook, на котором Лавров и Блинкен запечатлены в оживленной беседе на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.