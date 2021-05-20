В бундестаге оценили заявление Блинкена по «Северному потоку – 2»

Впервые после окончания Второй мировой войны Германия смогла защитить свои интересы от трансатлантического партнера и успешно дать отпор США по вопросу о санкциях против «Северного потока – 2», заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).

«Речь идет о политическом торге, и сегодня мы наконец услышали о том, что наш немецкий нарратив воспринят в Вашингтоне. Дальнейшее давление на Россию сблизит ее с Китаем, и это может стать серьезной проблемой для США. Давление на Германию бессмысленно – «Северный поток – 2» будет достроен, у нас нет альтернативы, немцы будут работать с русскими. Германия смогла защитить свои национальные интересы – это, по-моему, первый случай в послевоенное время, когда Берлин смог, хоть не до конца, дать отпор и успешно отстоять интересы собственного народа, показать, что является суверенным государством», – сказал Гердт, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «в США нашлись на сегодняшний день трезвые головы, которые начали более прагматически думать о будущем мироустройстве. Речь идет об энергобезопасности ФРГ и ЕС, что в США ранее вообще не принимали во внимание». Решение о сохранении некоторых санкций, например, против российских судов-трубоукладчиков, Гердт назвал «желанием еще немного побренчать оружием» со стороны США.

По словам Гердта, несмотря на крепкие связи между США и Германией, Берлин до сих пор остается «в ранге далеко не равноправного партнера» Вашингтона. Послевоенная структура, в которой Германия занимала зависимое положение от США, сохраняется до сих пор, мирный договор с западными партнерами не подписан – в отличие от договора с Россией. Идеологический контроль из Вашингтона сохраняется и в связи со «страхом возрождения экономической и военно-политической мощи Германии», считает депутат.

«Сейчас мы видим первый росток новой немецкой суверенности. Это произошло не в последнюю очередь и потому, что в новой администрации в США поняли, что перегнули палку. «Северный поток – 2» – это не каприз, он необходим немецкой экономике. Он дешевле, экологичнее, практичнее, чем все другие варианты энергообеспечения. Нет никаких аргументов против этого проекта, кроме волюнтаристских указаний Вашингтона: делайте так, как вам говорят. Если это давление будет продолжено – не исключено, что политический курс Берлина сменится на более пророссийский. И в этом случае США получили бы мощное противодействие со стороны Китая при отсутствии опоры в Европейском союзе и со стороны Москвы», – сказал депутат.

Он не исключил, что после такого шага антироссийские силы в США «попытаются отыграть назад» решения, давление может быть перенесено на другие международные проекты при участии России, однако «вектор начинает меняться, и это очень положительный сигнал».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике.