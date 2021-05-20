Выборы-2021: Путин может выступить на съезде «Единой России», а справороссы предлагают базовый доход для каждого

Не исключено, что президент Путин посетит предстоящий в июне съезд «Единой России». «Справедливая Россия» призывает ввести «справедливый базовый доход» для всего населения. Партия пенсионеров требует срочного расширения медицинской гериатрической сети.

Президиум генсовета «Единой России» назначил первый этап предвыборного съезда на 19 июня. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак назвал его важнейший партийным мероприятием в преддверии выборов. «Все ключевые, стратегические решения по избирательной кампании, утверждению списка кандидатов, принятию за основу программы партии, с которой мы пойдем на выборы, будут приниматься именно там», – сообщил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что на съезде может выступить и Владимир Путин.

Зампред фракции «Справедливой России», член комитета Госдумы по труду Олег Шеин заявил, что инициатива партии по введению справедливого базового дохода (СБД) даст позитивный эффект для экономики. По его мнению, повышение доходов населения за счет ежемесячных выплат от государства оживит экономику в таких сегментах, как малый бизнес, ориентированный на небогатого покупателя, а также промышленность. «Экономика не может развиваться, если нет потребителей», – подчеркнул депутат.

Чтобы найти средства для выплаты СБД, Шеин предлагает усилить налоговую нагрузку на крупный бизнес. По его выражению, капиталы российской части списка Forbes уже достигли трети валового национального продукта РФ. «Есть проблема офшоров и утечки капиталов за границу», – сказал Шеин, назвав это «дырами, которые нужно заткнуть» в интересах рядовых граждан.

Партия пенсионеров предложила премьер-министру Михаилу Мишустину установить 15 мая новый профессиональный праздник – День геронтолога и гериатра. Дата выбрана неслучайно, – в этот день родился великий русский ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников и основатель геронтологии – науки о продлении жизни.

По мнению лидера партии Владимира Буракова, в России необходимо создать многоуровневую гериатрическую систему, которая должна начинаться с подготовки квалифицированных кадров на базе медвузов. Пока геронтологов в стране не хватает, считает Бураков, – если сопоставить количество россиян старше 65 лет и число специалистов в области гериатрии и геронтологии, то получится, что десятки миллионов пожилых россиян лишены качественной помощи.

«Безусловно, для единороссов – это очень важный сигнал, что президент может выступить на их съезде. Такое выступление – однозначно солидная прибавка рейтинга. глава государства лично поддерживает партию. Исчезнут все инсинуации о том, что «Единая Россия» – якобы больше не партия Путина, и так далее. А такие толки специально запускают в Сети, чтобы убавить рейтинг единороссов», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Политолог напомнил, что на выборах 2016 года «ЕР» избиралась в Госдуму на фоне крымского консенсуса и ее большой результат был достигнут за счет консолидации общества, за счет роста патриотических настроений. «Последние годы мы наблюдаем ниспадающий тренд влияния правящей партии. Он связан с экономическим кризисом, пенсионной реформой, серьезно ударившей по ее рейтингу. От единороссов требуется ответ на такую ситуацию: нужен мощный рывок уже на старте избирательной компании, который позволит опередить всех конкурентов. Появление Путина на съезде, наряду с реализацией конкретных социальных инициатив из его послания Федеральному собранию призваны такой рывок обеспечить», – подчеркнул Данилин.

Эксперт раскритиковал предложение справедливороссов о введении Справедливого базового дохода и предложенных источниках денег для его реализации.

«Насколько я помню, этот «базовый доход» рассматривался всегда в размере 10 тысяч ежемесячно каждому гражданину РФ. Давайте возьмем калькулятор и просто посчитаем. Нас 145 миллионов. Умножим на 12 месяцев и на 10 тысяч. Получается 17 триллионов 400 миллиардов рублей. Бюджет России по доходной части составляет 18,8 триллионов. Получается, что на этот «базовый доход» нужно потратить 96 процентов госбюджета, – сказал Данилин. – Не говоря уж о побочных сторонах такого решения в виде скачка инфляции, оно элементарно противоречит логике».

Эксперт напомнил, что доходная часть бюджета формируется из налогов, акцизов, лицензий, штрафов и других статей. «Следуя логике Шеина, мы должны удвоить все налоги или учетверить налоги на крупные предприятия и компании? У бизнеса не останется денег на инвестиции, на развитие. Ему придется резко сокращать кадры. И кто тогда будет приносить в казну прибыль уже пару лет спустя?», – задается вопросами Данилин. Он оценивает и саму идею СБД, так и вариант с источником средств для СБД, озвученный депутатом-эсером как «совершенно непродуманные».

«Недавно в «Справедливую Россию» вступил эрудит Анатолий Вассерман. Вот он мог бы все это просчитать за секунды и без калькулятора. Странно, что Вассерман не объяснил однопартийцам, что такое их программное предложение – абсолютная маниловщина», – отметил политолог.

Как несерьезный оценивает политолог и инициативу Партии пенсионеров о введении в календарь нового профессионального праздника – Дня геронтологов. «Признаться, я ожидал большего от этой партии. Мне довелось ознакомиться со старой программой Партии пенсионеров (новой пока еще нет). Могу свидетельствовать, что она была достаточно серьезная, проработанная. А тут вдруг – идея праздника «специалистов по старости», – посетовал Данилин.

Эксперт полагает, что подобные предвыборные ходы не только не прибавят, но могут и убавить «ядерный электорат» партии. «Избиратели вправе спросить: при чем тут какие-то геронтологи и гериатры, чем вы там занимаетесь? Допустим, 25 миллионов стариков теоретически не получают помощь. А скольким из них она реально нужна? Не все же эти 25 миллионов болеют одновременно», – предположил Данилин, добавив: «В принципе Партия пенсионеров – это перспективная политическая сила, но конкретно этот ее ход – явно не самый удачный в их предвыборной риторике».

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