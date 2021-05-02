США предсказали катастрофу из-за попыток Байдена угрожать России

Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest.

Автор материала считает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» России. При этом в статье отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта»: и с Россией, и с Китаем, передает РИА «Новости».

«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», – отмечает автор статьи.

Напомним, в четверг Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации с Россией, однако при этом пригрозил Москве «последствиями». При этом в прошлую субботу временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента США о «дестабилизирующих действиях» Москвы.

15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.

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