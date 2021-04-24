Госдеп вызвал временного поверенного в делах России

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24 апреля, суббота | Последнее обновление — 07:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola
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Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала.
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
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Временный поверенный в делах России в США отверг заявления Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы, сообщило российское посольство.
Временного поверенного вызвали в Госдеп, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий», которые Россия якобы «осуществляет в евроатлантическом регионе». Российская сторона «решительно отвергла необоснованные обвинения», передает РИА «Новости».
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
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Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США
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Заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до 22 мая, сообщили в пресс-службе российского МИД.
«В МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Бартл Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata десяти сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве уточнили, что данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина
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«Главный внешнеполитический месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Если помешаете – пеняйте на себя. Надеюсь, это будет понятно коллективному Западу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
«Это было послание политикам и гражданам страны, которая уверена в своем положении и в том, что она будет развиваться суверенным образом. Оглядок никаких нет», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Внешнеполитический блок выступления президента, по словам эксперта, был очень компактным, но при этом выразительным. «Главный месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Любая попытка помешать нам делать внутри страны то, что мы хотим, встретит существенный отпор», – сказал собеседник.
Дробницкий также отметил, что «фраза Путина о том, что «организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», довольно жесткая». «Путин говорил о том, что у нас настолько серьезные задачи внутри страны, что мы не можем себе позволить, чтобы кто-то нам помешал. Если помешаете – пеняйте на себя. Это было сильно, емко, надеюсь, что этот жесткий сигнал будет понятен коллективному Западу», – отметил эксперт.
Политолог добавил, что в целом президент выступил с позиций внутреннего развития. «Каждый раз, когда говорилось про иностранные государства, подчеркивалось, что не особо важно, что происходит за рубежом, а важно, как развивается Россия. Акцентировалось сравнение с другими странами только в том смысле, что Россия лучше что-то сделала, чем страны коллективного Запада и вообще кто-то в мире», – заключил собеседник.
В среду Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. При этом Россия сама будет определять, где именно проходят эти красные линии.
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Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки
США напрасно не воспринимают на свой счет заявление президента России Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», – написал Пушков в Telegram-канале.
Напомним, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил Путин.
Позднее на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа» и они не принимают на свой счет аллюзии Путина о Шерхане и Табаки. «Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», – сказала Псаки, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена».
Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
МИД обвинил США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений
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Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России, заявили в МИД, комментируя доклад Госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».
«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991-1992 годов», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве указали, что подобные замечания Вашингтон допускает «в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия».
«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», – добавили в министерстве.
В феврале МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн. В частности, по словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, то, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн.
Тем временем глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Байден: Воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству по климату
Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера Владимира Путина совместно работать над проблемами климата, Соединенный Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией в этой области.
«Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями», – передает слова Байдена ТАСС.
Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Вашингтон считает идеи Путина, изложенные на климатическом саммите, достойными и прогрессивными, а также позволяющими работать сообща.
МИД проинформирован о возвращении посла США на родину
Министерство иностранных дел России проинформировано, что американский посол в Москве Джон Салливан вернется в Соединенные Штаты на этой неделе, сообщил заместитель посла Бартл Горман.
«В течение этой недели (вернется в США). Да, они (министерство иностранных дел России) проинформированы», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
До этого в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США
Министерство иностранных дел, объявившее о выдворении десяти американских дипломатов, в ближайшее время объявит о новых шагах в ответ на санкционные действия США.
«В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США», – указали в МИД.
Ранее в среду заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до 22 мая.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Представитель МИДа Мария Захарова в ответ предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
США оценили результаты санкций против России
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Результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон, заявил зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.
Он заявил, что США хотели «действовать пропорционально». Белый дом решил «применять целевой подход», сказал Сингх. По его словам, американская сторона «сигнализировала», что у США есть «возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сингх сказал, что санкции – это часть более широкой стратегии США, «просто инструмент, который может помочь» в ее продвижении, создав «рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», – заявил он.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
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Эксперт оценил данные об «энергетических атаках» против военных США в Сирии
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«Подобные заявления являются чепухой, которая противоречит законам физики», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Россию заподозрили в «энергетических атаках» на военных США в Сирии.
«Честно говоря, слухи про «направленные энергетические атаки» на американских военнослужащих в Сирии выглядят как какая-то чепуха, противоречащая законам физики. С таким же успехом можно рассуждать о влиянии на военных НЛО», – отметил военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.
По его словам, предшествующие этому сообщения про «акустические атаки» и обвинения России в якобы вознаграждении талибов в Афганистане вместе с новым слухом имеют общую цель. «Во-первых, слухи нужны для поддержания в СМИ образа России как врага. А во-вторых, для того, чтобы налогоплательщики США не расслаблялись, пополняя казну государства в целом и Пентагона в частности», – пояснил эксперт.
«Именно поэтому в СМИ периодически пробрасываются какие-то истории про якобы новые нападения противника по всем флангам – и на Украине, и в Прибалтике, и в Афганистане враг не дремлет. А люди, придумывающие такие истории, просто обеспечивают себе стабильность личного бюджета в условиях непростых экономических условий», – считает собеседник.
Денисенцев также указал на относительную недолговечность подобных историй. «Почему об этом периодически забывают? Потому что конечным потребителем этой информации является простой обыватель. А обыватель довольно быстро все забывает. Ему необязательно показывать какую-то связную военно-политическую историю от начала и до конца, вместо этого достаточно время от времени вбрасывать новые слухи, чтобы создать соответствующий информационный фон», – резюмировал эксперт.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники заявило, что американские военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
При этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ, но он хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
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США получили от России список высылаемых дипломатов
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Соединенные Штаты получили от России список высылаемых дипломатов, посол США в России Джон Салливан пока остается в Москве, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, Вашингтон получил «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов. Прайс добавил, американские власти ожидают в ближайшие дни продолжения дискуссий с Москвой по российским контрмерам на санкции США, передает РИА «Новости».
Также представитель Госдепартамента отметил, что посол США в России Джон Салливан пока остается в Москве, он по-прежнему планирует вернуться в Соединенные Штаты.
Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций. Заместитель посла Бартл Горман сообщил, что МИД России проинформировано об отъезде Салливана в Соединенные Штаты на этой неделе.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
В США признали уязвимость американской армии перед Россией
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В счетной палате США признали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, следует из отчета ведомства.
В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников, передает RT.
«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», – указывается в документе.
В частности, фиксируется сравнительное снижение показателей боеготовности на «море», хотя отмечается усиление на «земле». Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.
Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64.
По космической сфере в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.
Отметим, что американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет выглядеть битва России и США в космосе.
МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря
США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России.
20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
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