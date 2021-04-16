В Кремле сказали, от кого зависит возвращение посла России в Вашингтон

Возвращение посла России в США Анатолия Антонова будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Песков заявил в ответ на вопрос о том, как скажутся новые санкции в отношении России на возвращение Антонова в США и планирует ли Путин с ним переговорить, что «посол активно работает и с Министерством иностранных дел, и с нашими законодателями», у него «нет дефицита в общении», передает РИА «Новости».

«По линии Министерства иностранных дел все наиболее важные аспекты докладываются главе государства, время возвращения посла тоже будет зависеть опять же от решения главы государства», – добавил он.

На вопрос о том, есть ли конкретная дата встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.

Ранее в МИД заявили, что конкретные сроки возвращения в США посла России Анатолия Антонова пока не обсуждаются, его консультации в Москве еще не закончены.

Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.

Российский лидер ответил тем, что пожелал американскому коллеге здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».