США уничтожают важнейшие правила и традиции дипломатии

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Белый дом: Байден выступит с речью о России

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
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Место встречи Путина и Байдена нужно выбрать с умыслом

Известно, что переговоры пройдут в закрытом режиме и на нейтральной территории Алексей Дружинин/ТАСС,
Chris Kleponis/Global Look Press
На то, чтобы стать местом проведения первой рабочей встречи двух президентов – Владимира Путина и Джо Байдена, претендуют сразу несколько стран – от Австрии до Исландии. У каждой из них есть свои плюсы и свои минусы. Но внимание стоит обратить не только на традиционные для таких саммитов страны, но и на те, где американцев может ждать неприятный сюрприз. Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Космос не исключает водопровода

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь. Подробности...
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Россия не хочет войны

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом: Байден выступит с речью о России
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    Космонавт: Обычно мы зарабатывали как летчики на межконтинентальных рейсах

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    О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

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    агрессивная токсичность


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    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?

    США уничтожают важнейшие правила и традиции дипломатии

    Российское посольство в США без всякого повода должны покинуть десять дипломатов    15 апреля 2021, 20:25
    Фото: imago stock&people/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Новый пакет антироссийских санкций, подписанный президентом США Байденом, предусматривает в том числе высылку десяти российских дипломатов из Вашингтона. Этот шаг только на первый взгляд выглядит продолжением длинной цепочки высылок, которые вот уже годами практикует Вашингтон. Происходящее способно повлечь за собой далеко идущие последствия для всей мировой дипломатической системы.

    По некоторым данным, «новый» пакет санкций готовился ещё администрацией Трампа и выложен сейчас президентом Байденом на редкость демонстративно, хотя по факту серьёзного ущерба РФ они не наносят. Рассматривалось примерно с десяток возможных вариантов санкций, часть из которых была предложена Госдепартаментом США. В американских СМИ утверждается, что был выбран чуть ли не самый жёсткий вариант, хотя на деле это не так.

    В американской системе ценностей предполагается, что все происходящее должно Россию запугать и сделать более сговорчивой. Кроме того, санкции должны оказать воодушевляющее воздействие на американских союзников в Европе, а также на Украину и Грузию. Другое дело, что никаких санкций и вовсе можно было не вводить, рассчитывая на встречу с Владимиром Путиным на нейтральной территории.

    Конечно, ответ со стороны России будет. Какой конкретно, узнаем чуть позже, но посол США в Москве Джон Салливан покидал здание российского МИДа в середине дня в очень хмуром настроении. Ранее у него была неприятная беседа с помощником президента РФ по внешней политике Ушаковым.

    За последние несколько лет, когда особенно обострилась эпидемия высылок, ответный ход Россией не был сделан только один раз. Под новый год в декабре 2016 года Барак Обама распорядился выслать 36 российских дипломатов с семьями, и ничего ему за это не было. Говорят, что Москва пошла на это по просьбе грядущего президента Дональда Трампа. Возможно это и так, поскольку РФ была готова давать авансы новой американской администрации, надеясь на взаимность, которой в итоге не случилось.

    Только за прошедший 2020 и текущий 2021 года из Москвы в рамках симметричного ответа были высланы сотрудники посольств Норвегии, Италии, Болгарии, Чехии, Словакии, Австрии, Колумбии. Причём во всех случаях это были именно ответные высылки. Исключением стал январь 2021 года, когда из России были высланы сотрудники посольств Швеции, Польши и Германии, которые демонстративно участвовали в незаконных уличных акциях в Москве и Петербурге, то есть реально преступили за свой дипломатический статус.

    Кроме того, по данным газеты ВЗГЛЯД, Россию покинули ещё некоторые сотрудники иностранных посольств, но как бы по собственной инициативе или по истечении срока аккредитации. Это были те случаи, когда никому не хотелось сильно нагнетать обстановку.

    Параллельно шла так называемая «война консульств», когда и США, и РФ взаимно отказывали друг другу в выдаче виз новым дипломатам, прибывающим на место уехавших, что просто физически уменьшало численность дипломатического аппарата в стране пребывания.

    Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в четверг сообщила, что вопрос ответных мер «прорабатывается» и детали станут известны в ближайшее время. По самому жёсткому сценарию, речь может идти о рекомендации послу Джону Салливану покинуть Москву, что фактически приведёт к понижению уровня дипломатических отношений до советников-посланников.

    Это только на первый взгляд выглядит как какая-то игра разума и жонглирование отвлечёнными терминами. В реальности посол является не только официальным представителем государства, но и личным представителем главы этого государства, то есть президента. Его исчезновение на практике приводит к замедлению дипломатических процедур и снижению уровня обсуждаемых вопросов, поскольку советник-посланник просто не имеет полномочий обсуждать, например, личное общение глав государств. Это, конечно, не разрыв дипломатических отношений, но, например, личное общение глав государств в такой ситуации будет затруднено, что приведёт, в частности, к осложнению организации личной встречи Путина и Байдена.

    Эпидемия высылок дипломатических сотрудников (оставим за скобками их недоказанную принадлежность к разведывательному сообществу) началась с США, а остальные западные страны её только подхватили. Это неприятная тенденция, которая в большой проекции разрушает привычную дипломатическую систему. Например, такой эффективный инструмент, как многосторонние конференции по некой конкретной проблеме, давно канул в лету. А так можно было бы уже давно решить проблему в Ливии, например. Не за один день, конечно, но в некой обозримой перспективе.

    Да, в Венской конвенции много архаичного. Возможно, её следует пересмотреть в свете новых реалий. Но если взять и начать переделывать под современность все устоявшие дипломатические традиции, то можно оказаться в неведомом и совсем тёмном мире.

    По факту, разрушение привычной дипломатической системы уже началось. Для примера, «отжатие» дипломатической собственности, особенно недвижимости, выходит за все известные миру дипломатии рамки – и это опять же начали американцы. Российский ответ в виде конфискации дачи в Серебряном бору и складского помещения посольства, хоть и выглядел симметрично, но на деле не был критичным для работы американского посольства в Москве. Ещё их лишили фирменной парковки перед зданием посольства на Новинском бульваре. Так они и так ей не пользовались с 2001 года. Тогда им разрешили поставить там бетонные блоки (платила за это мэрия Москвы), поскольку американцы боялись терактов исламских террористов с использованием смертников на автомобилях.

    Сейчас российским дипломатам дано 30 дней, чтобы покинуть территорию США. По сравнению с обамовской высылкой, это детский сад.

    Кроме того, еще накануне предполагалось, что высылка затронет не только сотрудников посольства в Вашингтоне, но и работников российской миссии в ООН в Нью Йорке, но этого не случилось. Ранее американская сторона очень переживала, что на её территории находится сразу два российских представительства, между собой не связанные.

    Кроме того, есть сотрудники ООН - российские граждане, которые работают не в миссии, а как наёмные сотрудники в ряде комитетов ООН, например, в системе миротворческих операций. По данным газеты ВЗГЛЯД, несколько месяцев назад часть из них начала готовиться покинуть территорию США превентивно, не дожидаясь санкций и высылок. Связано это было в первую очередь с тем, что наличие этого пакета санкций, предусматривающего высылки дипломатических сотрудников, было известно аж с прошлого года.

    Возможно, в самих США происходящее  воспринимается как нечто естественное. Но за их пределами – в том числе в Европе – дипломатические демарши начинают походить на последовательный слом прилично работавшей системы общения крупных держав. Если дипломатические миссии становятся не столько инструментом внешней политики, сколько объектом для издевательств, то какова вообще роль традиционной дипломатии в современном мире?

    То, что происходит с подачи США в мировой дипломатии сейчас, - нонсенс. Это отменяет не столько Венскую конвенцию, сколько сам дух дипломатической работы. Вся внешнеполитическая деятельность построена на традициях и условностях.

    Договорились же неформально, что можно установить предельную численность посольств, чтобы они не росли в геометрической прогрессии. Скажем, 775 человек. И если вы кого-то высылаете, то будьте добры, предъявите этим людям конкретные доказательства нарушений ими дипломатического статуса. Высылать кого-то по принципу «не нравится он мне» или «предположительно является сотрудником разведки» - это неправильно. Взяли «на кармане» - высылайте. Так, по крайней мере, было даже в самые тёмные времена холодной войны. Именно поэтому контрразведка особенно в СССР тщательно планировала операции поимки «на кармане» всех, кто обладает дипломатическим статусом.

    Иначе говоря, перед нами чисто внутриполитическое решение Вашингтона, которое готовилось давно, но было принято именно сейчас и очень некстати для возможных попыток восстановления нормальных отношений между двумя странами. Странности в поведении президента Байдена не до конца объясняют этот поступок. Возможно, мы столкнулись с ситуацией, когда самой влиятельной страной мира управляет «коллективный президент». А это означает, что и в дальнейшем могут возникать подобные эксцессы и перегибы.


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