Сенатор предположил несимметричный ответ России на введенные США санкции

«Решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя указ президента США Джо Байдена о введении новых санкций в отношении России.

«Ответ с нашей стороны последует точно – не обязательно симметричный. В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально. По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы», – отметил зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

Цель этих санкций, по словам сенатора, максимально сдерживать Россию. «Причем речь идет о всей нашей стране, а не об отдельных людях. США не нужно, чтобы здесь существовала самостоятельная держава. Надо привыкать жить в таких условиях. Тем более, что мы умеем не просто жить, а развиваться в условиях санкций – мы за прошедшие семь лет продемонстрировали это всему миру», – сказал собеседник.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. ... Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.

Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.

Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения.

В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома.

В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Сегодня Соединенные Штаты официально заявляют, что Служба внешней разведки России (СВР), также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие структуры информационных технологий. Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.

ЕС и НАТО после введения санкций США выступили в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют.