Россиян предупредили об опасностях отдыха в Крыму Никас Сафронов расписал на Пасху яйца утконосого динозавра В московском транспорте усилили контроль масочно-перчаточного режима 2 мая 2021, 17:35 Текст: Евгения Шестак

В майские праздничные и нерабочие дни в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, почти в 2,5 раза больше контролеров проверяют наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». «Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ „Организатор перевозок" проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы», – сообщили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках, но зачастую люди снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов. «Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки. Это помогает сдерживать рост заболеваемости», – подчеркнули в ГКУ «Организатор перевозок». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не планировать массовые мероприятия на майские праздники, а провести выходные в кругу семьи.

Замаскированный под таксиста Киркоров узнал мнение россиян о себе 1 мая 2021, 20:12 Текст: Ксения Панькова

Филипп Киркоров в рамках видео, которое он снял совместно с тиктокером Даней Милохином, в маске и капюшоне поработал таксистом и узнал, что о нем думают россияне. Киркоров устроил соревнование с Милохиным, кто больше заработает чаевых во время работы на обычной вакансии. Киркоров должен был работать таксистом, а Милохин – курьером. Чтобы артиста не узнали, он надел маску и капюшон, а также немного изменил голос, передает «Московский комсомолец». Сначала певец подвез пожилую женщину, у которой спросил, что она думает про Киркорова. «Я вам так скажу по Киркорову: одно время он мне очень нравился, а сейчас, наверно, знаете, меняются взгляды», – нейтрально высказалась она. И тут же добавила, что у артиста есть песни, которые ей нравятся. «Водитель» в ответ заявил, что он подвозил Киркорова, и тот оставил хорошие чаевые. «Не жадный!» – высказался он. Потом он раскрыл свою личность, сняв маску, вызвав удивление у россиянки. Киркоров попросил у нее чаевых, но у той наличных с собой не было, и она позвонила родственнику, чтобы тот прислал ей деньги на телефон. Когда тот узнал, кто везет ее родственницу, ответил, что вышлет тысячу. Следующим пассажиром Киркорова стал молодой мужчина, который назвался актером. Он заявил, что шапочно знаком с Александром Петровым. «Водитель» поинтересовался у мужчины, что он думает о Киркорове. Парень ответил, что певец «лезет везде». «Это просто человек, который делает все время шоу. У него нет никаких принципов, мне кажется. И это не очень хорошо», – озвучил свое мнение россиянин. Вскоре Киркоров снял маску и исполнил одну из песен. Россиянин сделал вид, что не узнает звезду. «Так я не понимаю, ты понял или не понял, что я – Киркоров?» – спросил артист. Парень ответил, что он все понял, но решил «держать марку». В 2020 году тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, сообщил, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию» 1 мая 2021, 18:40

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Ксения Панькова

Включенный в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, глава Европарламента Давид Сассоли считает, что российские санкции – попытка «атаковать сердце европейской демократии». «Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии. Это означает, что Европейский парламент выполняет свой долг предупреждать, призывать, защищать ценности правового государства и свободы», – заявил европейский политик в эфире итальянской государственной радиостанции Radio1, передает РИА «Новости». «В эти последние годы многие пытались нас разделить, но не смогли этого сделать. Европейцы влюблены в свои свободы. И, конечно, мы будем продолжать делать все, чтобы и граждане и гражданки России могли иметь правовое государство и демократию», – приводит слова Сассоли газета la Repubblica. Ранее СМИ сообщили, что посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны в связи с российскими санкциями в отношении восьми чиновников ЕС. Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Россия ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ургант объяснил, почему Россия на первом месте по числу олигархов 1 мая 2021, 18:01

Фото: 1tv.ru

Текст: Ксения Панькова

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» пошутил про отдых в майские праздники, объяснив, почему Россия на первом месте по числу олигархов. «Почти половина российских компаний планируют работать с 4 по 7 мая. Сейчас они 10 дней не хотят отдыхать. Потом они будут бойкотировать 4-дневную рабочую неделю. На пенсию будут специально позже выходить. А потом мы удивляемся, что у нас страна на первом месте по количеству олигархов», – сказа Ургант. Ранее эксперты заметили тенденцию роста цены на посуточную аренду дачных домов после объявления длинных майских выходных в России. Их стоимость выросла на 20%. Японцы заговорили о войне с Россией из-за идеи захоронить Ленина на Курилах 1 мая 2021, 18:17

Фото: ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Читатели новостного сайта Yahoo News Japan раскритиковали идею депутата городской думы Южно-Сахалинска, который через соцсеть призвал похоронить вождя русской революции Владимира Ленина на Итурупе. Как отметил депутат, такое решение поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». На данный момент в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Однако публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей, которые отметили, что такое действие со стороны России станет для них «последней каплей», передает «ИноСМИ». «Тогда на «северных территориях» надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», – написал пользователь Aed. «На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь – это все», – возмутился пользователь под ником Mil. Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является «странным» выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина. «Ленин как-то связан с Итурупом?» – спросил Nag. Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы. «Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество», – написал пользователь Iri. «Я думаю, Ленин не хочет, чтобы его похоронили в такой глуши», – добавил Mot. По словам одного из читателей, подобные предложения «неуважительны» по отношению к Ленину. Ранее читатели японского издания Daily Shincho негативно отреагировали на материал о тренировках российских спортсменов-серфингистов на Курилах, пригрозив им акулами и предложив запретить въезд в страну. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцев предупредили о риске остаться без горячей воды и отопления 2 мая 2021, 06:57

Фото: Winfried Rothermel/

Picture Alliance/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 20 мая жители Украины могут остаться без горячей воды, не исключен срыв будущего отопительного сезона, сообщил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук. Как поясняет украинское издание Obozrevatel, такая ситуация сложилась из-за «перехода теплокоммунэнерго на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату». После того, как закончится срок действия документа, обеспечивающего нынешний тариф, «предприятия должны закупать газ по предварительной оплате», сказал Блащук. «А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ», – заявил он, добавив, что «отопительного сезона может и не быть». Один из крупных участников рынка заявил, что на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Значит, газ им должны отключить. Даже если отключения не будет, остается вопрос с тарифами. Издание поясняет, что стоимость газа без спецобязательств будет меняться каждый месяц, а зимой может быть примерно на 40% выше, чем летом. При открытии рынка украинским властям придется пересмотреть цены на горячую воду и тепло. «Сдерживали тарифы годами. А теперь что делать? Резко повышать? Горячая вода и так дорогая, а летом убыточная», – заявили в «Укртеплокоммунэнерго». Напомним, Верховная рада назначила новым министром энергетики и угольной промышленности Германа Галущенко – вице-президента «Энергоатома». Кроме того, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. Российские хоккеисты разгромили команду Чехии на юниорском ЧМ со счетом 11:1 2 мая 2021, 03:30

Фото: Матч ТВ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российская сборная одержала победу над чехами, которая стала самой крупной в истории противостояния двух стран на юниорских чемпионатах мира, сообщила Федерация хоккея России. Игра, которая состоялась в американском Фриско, завершилась со счетом 11:1 (3:0, 3:1, 5:0). Матвей Мичков забросил чехам три шайбы (он лидирует в списке лучших снайперов чемпионата), Федор Свечков и Прохор Полтапов – по две, Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Данила Юров и Дмитрий Кателевский – по одной. У сборной России сейчас девять очков, она лидирует в группе B и ранее досрочно вышла в четвертьфинал, ее соперник пока не определился, передает РИА «Новости». Напомним, сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В московском театре сорвали премьеру спектакля о протестах в Белоруссии 2 мая 2021, 11:50

Фото: Анна Астахова/wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

Вечером 1 мая в московском театре «Театр.doc» была сорвана постановка о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года, сообщил драматург и сценарист Иван Угаров. «Во время документального спектакля «Соседи» выяснилось, что в «Театре.doc» заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога», – написал он на своей странице в Facebook. При этом драматург пояснил, что бомба не была обнаружена. «Соседи» – созданный совместно с медиапроектом «Август 2020» спектакль о людях, которые пострадали в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом прошлого года. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. Названы способные вызывать тромбоз, инсульт и инфаркт продукты 2 мая 2021, 01:55

Фото: Robin Loznak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал, злоупотребление какими продуктами может привести к инсульту и инфаркту у людей старше 45 лет. Карасев рекомендовал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, причем порция не должна превышать 150 грамм. Он пояснил, что из красного мяса, а также сыра и яиц бактерии могут формировать токсичное соединение триметиламин. Когда «печень пытается от него избавиться», она «окисляет его», получается ТМАО – триметиламиноксид. «Оно напрямую повреждает эндотелий», – приводит слова врача РИА «Новости» со ссылкой на радио «Говорит Москва». Как заявил медик, повреждения эндотелия и колебания глюкозы приводят к образованию шероховатой атеросклеротической бляшки, вокруг которой начинается турбулентное движение крови – источник тромбоза, а позднее – инсульта и инфаркта. Напомним, диетолог назвал безвредное для организма количество съеденных яиц на Пасху и отметил,что при выходе с поста не следует налегать на пасхальные продукты, поскольку они могут нанести вред организму. Тансыккужина описала свои чувства от инцидента с флагом на ЧМ по шашкам 1 мая 2021, 23:57

Фото: Warcaby/Youtube

Текст: Антон Антонов

Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина назвала абсурдной ситуацию, когда на чемпионате мира в Польше со стола убрали российский флаг. Тансыккужина, заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом». По ее словам, «это самый яркий чемпионат из всех», которые она может вспомнить. Чемпионка отметила широкую реакцию общественности и властей России на случившееся. Она подчеркнула, что «флаг – это святое», «без внимания невозможно оставлять такие вещи». «Нельзя создавать прецедент. Нужно четко обозначить свою позицию», – приводит ее слова ТАСС. Она заявила, что шашки имеют к Всемирному антидопинговому агентству «самое далекое отношение». Случившееся «вмешательство, нарушение регламента» Тансыккужина считает «некрасивым». Она отметила, что те три секунды, за которые со стола убрали флаг, были для нее очень эмоциональными: «И удивление, и досада, и возмущение, и желание сконцентрироваться и работать дальше – все это повлияло на результат». «Настрой рабочий. Играем, разбираем, ищем варианты усиления игры», – сказала Тансыккужина, проигравшая партию в день инцидента. – Они извинились, но очки потеряны, и я до сих пор не могу ее (соперницу) догнать». Тансыккужина считает, что проигранная «партия может быть ключевой для исхода чемпионата». «Больше у меня проигрышей не было», – указала она, отметив, что «отстает, не намного, но отстает». В субботу партия в классические шашки длилась почти четыре часа. Победителя определить не удалось, поэтому вечером состоялась партия в быстрые шашки и блиц. Россиянка победила, завоевав дополнительные очки, но перевес пока на стороне соперницы – представительницы Польши Натальи Садовской. Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда противостояния один из представителей организаторов прямо во время матча подошел к столу и отклеил наклейку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а также убрал со стола флаг России. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями ВАДА. Россиянка проиграла ту партию. Диетолог назвала неожиданную причину набора лишнего веса 2 мая 2021, 09:09 Текст: Ксения Панькова

Употребление неограниченного количества ягод может стать причиной лишнего веса, сообщила врач-диетолог Ольга Шмелева. «Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», – сказала Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда». При этом она подчеркнула, что ягоды – источник витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений. Специалист также напомнила, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому «во всем нужно знать меру». Как подчеркнула врач, можно есть продукты, с которыми невозможно набрать лишний вес, употребляя их в любом количестве. К ним относятся зелень, огурцы и помидоры. Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на «медленный метаболизм», однако в таких случаях обмен веществ работает иначе. Он пояснил, что «надо говорить не столько о «быстром» или «медленном» метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии». Житель Обнинска решил подать в суд на Мясникова 2 мая 2021, 08:39

Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

В городе Обнинск Калужской области мужчина готовит иск в суд к врачу и телеведущему Александру Мясникову о возмещении материального вреда. Как пояснил житель Обнинска, в одном из эфиров телеведущий рассуждал о вреде бытовой техники: микроволновок, электрических чайников и фенов. «На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку. Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что сегодня утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов. После этого бабушка отнесла опасные фен и чайник на помойку», – рассказал россиянин, сообщает портал Obninsk.name. Мужчина назвал происходящее безобразием и заявил, что «не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения» Как отмечает портал со ссылкой на адвоката мужчины, иск могут удовлетворить. Ранее Мясников эфире телеканала «Россия 1» порассуждал на тему возможного влияния бытовой техники на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит, передает РИА «Новости». «Я не удивлюсь, что потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Думаю, что нет», – заявил Мясников. Как отметил медик, нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди. Стало известно число привившихся от коронавируса россиян 2 мая 2021, 12:34

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». «Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Оппозиция Украины потребовала признать трагедию в Одессе тяжелейшим преступлением в истории страны 2 мая 2021, 11:01

Фото: Андрей Боровский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. «Оппозиционная платформа – за жизнь» требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей», – сообщение опубликовано на сайте партии. Ранее сообщалось, что антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек. В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ 2 мая 2021, 08:17

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой притоки воды в крымских водохранилищах за апрель были существенными, суммарный объем увеличился на 24 млн кубометров, сообщили крымские гидрологи. «К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,8 млн кубометров, что на 24,4 млн кубометров больше, чем месяц назад», – говорится в сообщении крымского гидрометцентра по итогам наблюдений за реками в апреле. Отмечается, что общий запас воды остается меньше на почти девять миллионов кубометров, чем на начало мая в 2020 году, передает РИА «Новости». Приток за месяц в водохранилища составил: Белогорское – 7,8 млн кубометров, Симферопольское – 1,78, Счастливое – 3,88, Партизанское – 3,6, Чернореченское – 10,5, уточнили в гидрометцентре. Отмечается, что таяние остатков снега в горных районах, сопровождаемое выпадением дождей, в первой половине апреля способствовало поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, сообщили в гидрометцентре. Средние за месяц расходы воды на основных реках составили: на реке Черная – на 29 % выше нормы; в бассейнах рек Кача, Салгир и в бассейнах малых рек юго-восточного предгорья – в пределах 1-30% нормы; на реках Малый Салгир, Дерекойка и Бельбек – в пределах 44-67% нормы, а на остальных реках – в пределах нормы. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание, отметили гидрологи. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Кабмин комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония 2 мая 2021, 16:02

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение главы британского МИД Доминика Рааба начать бороться с «фейками и пропагандой из России», процитировав раннехристианского подвижника Антония Великого. «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», – заявила Захарова, передает радиостанция «Говорит Москва». Дипломат процитировала святого и отметила, что «больные пропагандой страны» продолжают обвинять Россию «в собственных грехах» по неизвестным причинам. «В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», – добавила она. Ранее глава британского МИД Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Напомним, Москва призвала страны «Семерки» и Евросоюз отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны. В заявлении на сайте МИД России говорится, что странам «Семерки» и Евросоюзу следует «уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан».