Грузинские гастарбайтеры пожаловались на невыносимые условия в Германии

Граждане Грузии, впервые легально выехавшие на сезонные работы в сфере сельского хозяйства в Германию, пожаловались на невыносимые условия труда и быта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Они, в частности, рассказали, что живут в «ужасных условиях» в помещениях, «похожих на бочки», где «невозможно выносить запах канализации», сообщила телекомпания «Палитра».

«Наши ожидания не оправдались на все 100%, работодатели полностью изменили условия», – говорят они, обращаясь к другим желающим выехать в Германию на заработки.

«Собираем клубнику в грязи, мы заболеем», – жалуется одна грузинка.

Официальных комментариев в Тбилиси и Берлине на этот счет пока нет.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Поехать на работы захотело до 100 тыс. граждан Грузии.