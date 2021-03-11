Экономике Грузии предсказали катастрофу из-за Германии

Свыше 95 тыс. граждан Грузии зарегистрировались на выезд в Германию на легальные сезонные работы, то есть конкурс на вакансию превышает 315 желающих на место, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Это – катастрофа для экономики Грузии», – констатирует тбилисская газета «Резонанси», приводя мнение аналитиков.

Эксперт Акакий Чаргеишвили считает, что «государство не в состоянии остановить эту волну».

По его словам, «неплохо, что люди поедут на работу, но получается, что население готово бежать из страны».

Эксперт прогнозирует утрату Грузией из-за выезда граждан на работы в Германию квалифицированных кадров для работы в местной сфере сельского хозяйства.

По мнению экспертов Пааты Когуашвили и Бадри Рамишвили, «желание выехать изъявили до 15% работоспособного населения Грузии, тогда как в самой стране 60-65% земель не являются обработанными».

Они отмечают, что «это свидетельствует о тяжелейшем положении в экономике Грузии, правительство просто не управляет экономикой, нет правильной аграрной политики».

Напомним, что 1 апреля в Германии начнутся сезонные работы в секторе сельского хозяйства. Впервые граждане Грузии смогут выехать на них полностью законно.

Официальная регистрация грузин, желающих поехать на заработки в Германию, началась 15 февраля. Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.

Власти Грузии работают по созданию аналогичной схемы с Израилем и Францией, а также с Болгарией.