Фасад здания обрушился на двух человек в Москве

Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым

На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет издание Business Insider.

«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости».

По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух.

Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.

Учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы.