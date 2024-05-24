Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Боец ВСУ перешел на сторону России вместе с танком
Украинский военнослужащий под Донецком перешел на российскую сторону, угнав танк ВСУ, сообщил источник в силовых структурах ДНР в пятницу.
Бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев угнал украинский Т-64 и сдался российским войскам, сказал собеседник ТАСС.
Телеканал 360 отметил, что мужчина угнал боевую машину, чтобы максимально безопасно исполнить свой план. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.
В 2022 году он оказался в рядах ВСУ, после того как вернулся на Украину из Польши.
Ранее действующий летчик ВСУ перешел на российскую сторону.