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Рогов уточнил ситуацию со шлюзами на ДнепроГЭС
Рогов: На ДнепроГЭС открыты шандорные затворки, шлюзы закрыты
Информация об открытых украинской стороной шлюзах ДнепроГЭС, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности. Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 22 марта были открыты не шлюзы, а шандорные затворы на гребне станции.
«Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — пояснил Рогов.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.