Рогов уточнил ситуацию со шлюзами на ДнепроГЭС

Рогов: На ДнепроГЭС открыты шандорные затворки, шлюзы закрыты

Tекст: Денис Тельманов

«Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности. Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.



По его словам, после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 22 марта были открыты не шлюзы, а шандорные затворы на гребне станции.

«Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — пояснил Рогов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.