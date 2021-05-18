Адвокаты Медведчука обжаловали решение о его домашнем аресте

Адвокаты главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подали апелляционную жалобу на решение суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил депутат Верховной рады фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Кузьмин заявил, что «адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука», передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что «незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Украина могла бы обменять Медведчука на осужденных в России украинцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле скептически относятся к этому предложению.

Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.