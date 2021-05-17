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В Кремле оценили идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев
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В Кремле скептически относятся к предложению Киева обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на кого-то из осужденных в России украинцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик – на кого-то меняться? На кого они предлагают менять и так далее. В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также он заявил, что Кремль располагает информацией о том, какие действующие украинские политики ведут бизнес в Крыму, но назвать их отказался. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что на Украине «по политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и... в Крыму тоже».
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Украина могла бы обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Пушков высмеял слова Зеленского об украинском сердце Европы
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является центром Европы, посоветовав украинскому лидеру лучше учить географию.
«У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» – написал Пушков в своем Telegram.
Также он высмеял фразу Зеленского об Украине как о сердце Европы. «А с чего вдруг Украина стала «сердцем Европы»? Это же просто пустозвонство. Если Украина – центр континента, то Австрия или Германия тогда что – его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы – через создание национальных государств, через Ренессанс, Реформацию и другие собственно европейские процессы? Никто этого не заметил, кроме киевских демагогов. Поэтому об Украине как о сердце Европы – это Зеленский совсем перебрал», – отметил сенатор.
По мнению Пушкова, такими высказываниями президент Украины пытается ободрить своих избирателей.
Накануне Зеленский по случаю празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии. «Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями», – написал украинский президент на своей странице в Twitter.
Напомним, украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
На Украине решили создать новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что данное решение «поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании», по его мнению, «в ближайшее время будет указ президента про это», передает РИА «Новости».
По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых - утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году.
Между тем украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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В СНБО предложили обменять Медведчука на осужденных в России украинцев
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Украина могла бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Данилов в интервью каналу «Украина 24» не исключил возможности обмена Медведчука на осужденных Москвой граждан Украины, в случае если вина политика будет доказана в суде, передает «Царьград».
«Если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», – сказал он.
При этом Данилов отметил, что решение об обмене должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
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Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»
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Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции площадью 4 тыс. квадратных метров и жить как герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько
«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. квадратных метров, жить как (герой сериала «Слуга народа») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», – приводит текст обращения РИА «Новости».
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых – в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед – а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе», – говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко – единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
В мае 2020 года в офисе президента Украины обратили внимание, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, призвав не переносить кинообраз на реальную жизнь.
В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
Пушков похвалил Климкина за «здравомыслие»
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-главу МИД Украины Павла Климкина иногда «все же посещают здравые мысли».
Так Пушков прокомментировал в Telegram реакцию Климкина на слова президента России Владимира Путина о том, что Украина превращается в «анти-Россию».
«Иногда (...) Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву – и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений России и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа», – написал сенатор.
Ранее Климкин заявил, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает украинский экс-министр.
Напомним, Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР
Киеву следует вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) для разрешения конфликта на юго-востоке Украины, такого мнения придерживается большинство украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
Так, за прямые переговоры с республиками выступают 52,9% респондентов, не поддерживают из проведение 39%, затруднились ответить 10,1%, передает РИА «Новости».
Необходимой встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам Донбасса считают 70,8% опрошенных, не поддерживают ее 22,1%, затруднились ответить 7,1%.
Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» c 28 апреля по 6 мая во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса методом индивидуального интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,83%.
Напомним, против прямых переговоров с республиками Донбасса выступает Киев. Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что самая главная проблема минского формата – это отказ Украины от ведения прямых переговоров со сторонами конфликта в лице ДНР и ЛНР. «Именно это заводит переговоры в тупик. Украина пытается с кем угодно обсуждать проблему Донбасса, кроме самих участников конфликта», – убежден советник главы ЛНР.
Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Россия же настаивает на проведении прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными республиками. По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев пытается затянуть в нормандский формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: «Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом».
Кулеба не увидел отвода российских войск от границ Украины
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle заявил о том, что Киев не видит отвода российских войск от границы.
«Во-первых, мы не видим отвода российских войск, адекватного их количеству, сосредоточенному вдоль границы Украины и оккупированных территорий. Российские войска в массе своей остались на своих местах. Что действительно изменилось – так это переброска войсковых частей. Это так, но угроза не миновала, и нам следует оставаться бдительными», – заявил Кулеба в интервью DW.
В том же интервью, отвечая на вопрос о том, какую помощь Украина ожидает от Запада, если бы российские войска «границу перешли», Кулеба отметил, что «не ожидает прибытия иностранных войск».
«Это наша земля. Это наши люди. Мы будем бороться за них и защищать их. Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров всю ту поддержку, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну», – заявил украинский министр.
Ранее в интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский назвал «психологическим давлением» передвижение российских сил у границ Украины, и заявил, что Киев готов к «неприятным сюрпризам» и попытается избежать их. Кроме того, президент Украины отметил, что вооруженные силы его страны «очень сильны» и государство готово сдержать любую угрозу агрессии. Одновременно Зеленский заявил, что приветствует отвод российских сил от границ Украины, и назвал деэскалацию «маленькой победой».
Пушков объяснил арест Медведчука ростом популярности ОПЗЖ на Украине
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Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука связаны с ростом популярности ОПЗЖ и падающим рейтингом президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука. И с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков», – написал Пушков в своем Twitter.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
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Генпрокурор Украины пообещала «идти дальше» в деле Медведчука
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить под стражу главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и намерена «идти дальше».
«Я ознакомлюсь с решением суда, пока его полного текста еще нет, и для того, чтобы понять мотивацию, его нужно прочитать. Но я уверена в своих действиях, в тех документах, которые подготовила, я буду идти дальше», – приводит ТАСС ответ Венедиктовой на соответствующий вопрос в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Вместе с тем Венедиктова сказала, что недовольна решением суда, но не хотела бы дискредитировать кого-то из представителей судебной системы. «Я как генеральный прокурор просила арест и залог, потому что так предусмотрено законом. Довольна ли я тем, что не получила, что просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он уверен в том, что просит», – пояснила она.
В четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он подчеркнул, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация об обысках в доме Медведчука в Киеве. Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины
В случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние, считает бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», – приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive, пишет Ura.ru.
Эксперт отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу. «Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», – считает он, передает РИА «Новости».
Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
В начале мая госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев.
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В ДНР заявили о прибытии украинских диверсантов
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подозревают, что в Донбасс прибыли украинские диверсанты, которые собираются устроить теракты на одном из объектов жизнеобеспечения, заявил начальник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Мы располагаем информацией о прибытии в распоряжение командующего оперативно-тактической группировки «Восток» диверсионной группы в количестве пяти боевиков из состава третьего центра сил специальных операций минобороны Украины после курса доподготовки под руководством командира группы спецподразделений армии США», – передает его слова РИА «Новости».
Басурин уточнил, что перед диверсантами поставлена задача «осуществить террористический акт на одном из критически важных объектов жизнеобеспечения ДНР». Среди возможных объектов он назвал Донецкую и Верхнекальмиусскую фильтровальные станции, Енакиевский коксохимический завод.
«Основной целью диверсии является создание предпосылок к гуманитарной катастрофе с дальнейшим обвинением в ней руководства ДНР. В качестве пункта временной дислокации диверсантов используется частный жилой дом в селе Ивановка Волновахского района Донецкой области», – начальник Народной милиции ДНР. Он также обнародовал данные членов диверсионной группы.
Ранее Басурин заявил, что украинские силовики за последнюю неделю установили около 450 мин на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Американская делегация посетила Донбасс
Представители совета США по вопросам внешней политики посетили Донбасс: они побывали в Мариупольском отряде морской охраны Украины, и на КПП «Гнутово», сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.
«Вчера, 14 мая, состоялся визит представителей американского совета по внешней политике в район проведения операции объединенных сил. Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Украины, а при выходе в море убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря. В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.
Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции объединенных сил.
«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия «русского мира» на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины», – добавили в штабе.
Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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