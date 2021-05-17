В Кремле оценили идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

В Кремле скептически относятся к предложению Киева обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на кого-то из осужденных в России украинцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик – на кого-то меняться? На кого они предлагают менять и так далее. В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он заявил, что Кремль располагает информацией о том, какие действующие украинские политики ведут бизнес в Крыму, но назвать их отказался. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что на Украине «по политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и... в Крыму тоже».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Украина могла бы обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.

Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.