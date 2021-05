Российский рынок акций открылся ростом «Магнит» договорился о покупке «Дикси» 18 мая 2021, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Ретейлер «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited, сообщили в «Магните». «Магнит»... объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество – АО «Тандер») может приобрести розничную сеть «Дикси», под управлением которой в настоящее время находится 2651 магазин в России», – говорится в сообщении «Магнита», передает РИА «Новости». Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, передает «Интерфакс» сообщение «Магнита». Dixy Holding Limited – холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 тыс. магазинов «у дома» под брендом «Дикси» с выручкой 281,4 млрд рублей за 2020 год и 39 суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд рублей. Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг сообщил, что компания планирует сохранить бренд «Дикси». «Мы планируем, что бизнес «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины – работать под существующим брендом. Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из сильных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды», – сказал Дюннинг. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года.

Лавров: Чехия с позором расхлебывает историю со взрывами в Врбетице 17 мая 2021, 15:20

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице, расследование по этому делу вряд ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом. «Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он выразил мнение, что «надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему еще не закончено следствие, и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом». Ранее чешские СМИ со ссылкой на следствие по взрывам военных складов во Врбетице сообщили, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший якобы мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту. Тем временем министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. Между тем, президент страны Милош Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдавии долгов за газ 17 мая 2021, 16:30

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Газпром обратился в арбитражный суд при Торгово-промышленной палате с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере 370,5 млн долларов за поставленный в 2018 году газ, обращение было направлено в суд в феврале, говорится в ежеквартальном отчете компании. «В феврале 2021 года ПАО «Газпром» обратилось в МКАС при ТПП (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате) Российской Федерации с иском о взыскании с АО «Молдовагаз» (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2018 году, в размере 370 518 092,46 доллара США. Дата судебного разбирательства не назначена», – цитирует документ «Прайм». Ранее Газпром сообщил, что международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ. Умер воевавший в Донбассе рэпер Винт 17 мая 2021, 19:43

Фото: ugwru/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Российский рэпер Виктор Кисткин, известный как Винт, скончался на 44-м году жизни, он в качестве добровольца участвовал в противостоянии на востоке Украины на стороне республик Донбасса. Кисткин скончался 15 мая, официальная причина смерти музыканта не сообщается, но причиной смерти может быть сахарный диабет, пишет «Российская газета». Кисткин родился 21 марта 1978 года в Москве, выступать под псевдонимом Винт начал с 1995 года, тогда же он выпустил дебютный альбом. Участвовал в коллективах «Стальная Бритва», «Ю.Г.» («Южные головорезы»). С января 2015 года Кисткин добровольцем участвовал в конфликте на Украине, он выступал на стороне республик ДНР и ЛНР. В конце 2019 года межрегиональная общественная организация «Союз Добровольцев Донбасса» вручила музыканту почетный нагрудный знак «Доброволец Донбасса». Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь 17 мая 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи вместо Александра Бугаева выпускницу программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС Ксению Разуваеву. «Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи», – говорится в документе на сайте кабмина. В то же время премьер освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его на пост первого заместителя министра просвещения. Ксения Разуваева занимается реализацией молодежной политики с 2013 года. Была руководителем ФГБУ «Роспатриотцентр», одной из ключевых задач которого является патриотическое воспитание и развитие волонтерского движения в России. В 2015 году по всей стране был создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по результатам работы корпуса создано Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». За годы работы в учреждении была выстроена инфраструктура волонтерства в России, созданы ключевые общественные институты (Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров), был реализован Год добровольчества в России в 2018 году. Также с 2016 года отвечает Разуваева за организацию проекта по вовлечению и поддержке молодых деятелей культуры и представителей креативных индустрий «Таврида» (Форум, Фестиваль «Таврида-АРТ», Университет креативных индустрий). При события российского фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года завоевали шесть наград – два золота, три серебра и одну бронзу – на Международном конкурсе в области событийной индустрии Global Eventex Awards. В 2017 году Разуваева была руководителем дирекции Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участниками которого стали более 25 тыс. молодых людей из 180 стран мира. В 2018 году являлась руководителем организационного департамента в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина. В 2020 году в период пандемии Разуваева являлась координатором гражданского проекта «Мы вместе», объединившего более 9 тыс. компаний и 200 тыс. волонтеров по всей стране. Занималась созданием и организацией проекта «Большая Перемена», объединившего более 1 млн детей по всей стране. До перехода на позицию главы Росмолодежи возглавляла департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента России по общественным проектам. Является членом совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Является выпускником Программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Имеет государственные награды Почетную грамоту президента за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Орден Дружбы. В Крыму построят новые водохранилища 17 мая 2021, 21:19

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

В Крыму будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища, в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на восемь миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», – сказал он в эфире телеканала «Миллет», сообщают «Новости Крыма». Аксенов добавил, что в Ялте уже подготовлено место для строительства опреснительной установки. Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран 17 мая 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы стали причиной включения их в список недружественных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга – наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц – как граждан России, так и граждан третьих стран – до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США», – сказал он, передает ТАСС. 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения. Вован и Лексус поговорили с руководством американского фонда о выборах в России 17 мая 2021, 12:15

Фото: RT на русском

Текст: Алина Назарова

Пранкеры Вован и Лексус от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED, деятельность организации признана нежелательной на территории России). В NED оценили протесты в Белоруссии, рассказали «Тихановской» о «подготовке» к российским выборам и грантах «на критические» нужды. Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в видеоконференции с руководством американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)» от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Со стороны NED беседовали президент фонда Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова – старший специалист по программам NED в Европе, передает RT. В ходе разговора сами представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении и уделили много времени российскому направлению работы. В частности, они упомянули в разговоре структуры Алексея Навального. По словам Гершмана, теперь эти организации возглавляет не Навальный, а Алексей Волков. «У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны по сути ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми насколько это возможно», – заявил руководитель NED. По его словам, российская оппозиция «нацелена на выборы в Госдуму в сентябре» и располагает при этом долгосрочной стратегией. Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED. Также участники беседы со стороны NED говорили об их основных опасениях в ходе работы на российском направлении. Так, по словам Гершмана, в NED обеспокоены будущим присутствием российских военных в Белоруссии в ходе учений. По его словам, маневры запланированы на лето. Вместе с тем ближайшие анонсированные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» должны состояться в сентябре. В то же время вице-президент NED Барбара Хейг упомянула «отслеживание» передвижений российских войск. «Мне интересно, рассматриваете ли вы какие-либо аналогичные меры по отслеживанию государственных чиновников, их ресурсов и/или наблюдению за присутствием российских вооруженных сил в стране и тем, как оно может меняться со временем... и не следует ли нам поднять этот вопрос с некоторыми нашими коллегами, которые занимаются группой Вагнера, и с другими лицами, которые отслеживают действия как официальных, так и неофициальных российских сил», – сказала Хейг. Представители NED также затронули вопрос поддержки СМИ. По словам Хейг, фонд напрямую работает с рядом изданий и журналистов-расследователей. «Многие группы, которые исследуют данное направление… это в дополнение к группе Навального… это различные медиаресурсы, журналисты-расследователи, с которыми у нас налажены замечательные, прямые отношения», – сказала Хейг. Вместе с тем Гершман говорит, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами – фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России. «У российской оппозиции есть своя очень ясная стратегия. Вероятно вы знаете об их стратегии умного голосования. Они очень успешны в привлечении средств в России. Мы поддерживаем группы по всей стране, которые участвуют в этом общем движении. И мы, разумеется, отзывчивы ко всем действующим там группам, которые нуждаются в помощи. У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну», – утверждает глава NED. В дальнейшем в беседу вступила сама «Тихановская», которая изобразила взволнованность и даже сымитировала слезы, когда говорила об отсутствии у «белорусской оппозиции» средств: «Просто нам нужно достать денег. Как бы нам это организовать?». Руководство NED дало понять «команде Тихановской», что вопрос финансирования можно решить. Однако пока речь идет только о «критических нуждах». После еще нескольких высказываний собеседников из NED «Тихановская» буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны «Тихановской» прозвучала нарезка из фраз Лукашенко и слова «майора КГБ» о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию. В Чехии раскрыли новые подробности дела о взрывах складов во Вребтице 17 мая 2021, 14:25

Фото: Zahorsky Vaclav/CTK/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Следствие по взрывам военных складов во Врбетице считает, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту, сообщило издание Respekt. Как сообщает издание, на данный момент это лишь одна из версий правоохранительных органов. По сведениям Respekt, благодаря данным мобильных операторов, полиция установила, что владелец Imex Group 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва, в течение около 40 минут находился поблизости от гостиницы «Коррадо». Там, по версии следствия, проживали подозреваемые, передает ТАСС. После этого Бернатик-младший выехал во Врбетице. На складах, сотрудникам которых на 15 октября 2014 года был предоставлен отгул, он пробыл примерно три часа. Следствие не исключает, что владелец фирмы мог провезти в своем автомобиле, который охрана складского комплекса не досматривала, предполагаемых агентов спецслужб. При этом, как отмечает Respekt, факт встречи с ними у гостиницы в Остраве установить не удалось. Версия находится в работе. Бернатик-младший, который, согласно журналу, проходит по делу о взрывах как один из подозреваемых, отказывается отвечать на вопросы журналистов. Его адвокат Радек Ондруш вначале заявлял, что подзащитный мог на краткое время припарковать автомобиль рядом с отелем, а затем стал категорически отрицать присутствие владельца Imex Group в данном месте и возможность его встречи с подозреваемыми. Чешские операторы мобильной связи, согласно действующему законодательству, обязаны в течение полугода хранить данные систем связи о действиях своих клиентов. После ЧП во Врбетице полиция приняла решение сохранить полученные от них данные, которые были сняты с систем мобильной связи в период инцидента. Благодаря этому удалось, в частности, установить точную схему передвижения подозреваемого. Ранее министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан. Накануне Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу Минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля 17 мая 2021, 22:14 Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля. Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости». Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров: Нет повода для нагнетания эмоций в связи с ситуацией в Сюникской области 17 мая 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Поводов для того, чтобы «нагнетать эмоции» из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, нет, Россия готова оказать содействие Еревану и Баку в демаркации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе», – передает его слова РИА «Новости». «Что касается ситуации на азербайджано-армянской границе, то азербайджанская сторона после того, как инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставляя и картографический материал, и консультационные услуги», – добавил Лавров. Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области. Президент России Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщили в Кремле. В Морской коллегии назвали необходимое России число авианосцев 18 мая 2021, 07:26

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. «В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения на 2024–2033 годы – прим. ВЗГЛЯД) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля – головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. По его словам, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, а какие-то потребуется доработать. «Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения», – рассказал Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками. Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта 18 мая 2021, 04:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости». Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. Иностранные журналисты впервые увидели российский «Арктический трилистник» 18 мая 2021, 02:29

Фото: Телеканал Звезда/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российскую военную базу в Арктике «Арктический трилистник» впервые показали 30 иностранным журналистам, сообщают информационные агентства. Административно-жилой комплекс базы смогли посетить журналисты из Великобритании, Германии, Испании, Китая, США, Франции и Японии, представляющие Би-би-си, Associated Press, Agence France-Presse, CNN, ABC, New York Times, NHK, Television Espanola, ZDF, CCTV и китайский телеканал Phoenix, передает ТАСС. Начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин рассказал им, что «Арктический трилистник» – это «единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты». Площадь – 14 тыс. кв. м. Как отметил Чуркин, «автономность комплекса позволяет обеспечить достаточно комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет». При этом база «не наносит никакого ущерба окружающей среде», от нее почти «нет теплового излучения». «Арктический трилистник», как подчеркнул Чуркин, «максимально экологичен и работает по замкнутому циклу, за исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу». Он сравнил базу с «космической станцией с той лишь разницей, что находится она не на околоземной орбите, а в арктической пустыне». Это второй уникальный жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Первым – на 75-м градусе северной широты – был построен «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. Иностранные журналисты смогли увидеть места проживания, сауну, столовую, спортзал, медицинские кабинеты, РЛС и позиции береговых комплексов «Бастион». Также для них провели показательную тренировку расчетов комплексов «Бастион». В 2020 году на Земле Франца-Иосифа было завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича 18 мая 2021, 02:58

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его. Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями. «Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ. Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – заявил Кличко. Напомним, Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов. Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта 17 мая 2021, 23:57

Фото: кадр Vesti.ua

Текст: Антон Антонов

После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ. Как пояснила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты». «Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua. Отметим, что женщина закрыла свой аккаунт в Instagram (адрес страницы указан на опубликованном Vesti.ua видео). Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев.