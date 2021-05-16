В ООН призвали Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны немедленно прекратиться, единственным выходом из сложившейся ситуации является возврат к переговорам, ООН работает со всеми сторонами для немедленного прекращения огня, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

«Бой должен прекратиться. Он должен немедленно прекратиться. Ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву», – цитирует его РИА «Новости». Гуттереш отметил, что организация «активно взаимодействует со всеми сторонами в целях достижения немедленного прекращения огня».

Также во время выступления он отметил, что единственным выходом из конфликта может быть возврат к переговорам.

«Единственный путь вперед – вернуться к переговорам с целью создания двух государств, живущих бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений», – сказал он.

Генсек ООН отметил, что «журналистам должно быть разрешено работать без страха и преследований. Уничтожение офисов СМИ в Газе вызывает крайнюю озабоченность».

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой. Израиль при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанес в воскресенье удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.