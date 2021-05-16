Кулеба не увидел отвода российских войск от границ Украины

Протоиерей: Предложение патриарха Кирилла улучшит демографическую ситуацию в России

Предложение патриарха Кирилла к женщинам не делать аборт, а отдавать рожденных детей на воспитание церкви, сделано не для того, чтобы рекрутировать будущее священство, а для того, чтобы спасти ведомых на смерть. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области протоиерей Андрей Ткачев.

Во время Общецерковного съезда по социальному служению патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые не готовы воспитывать детей, не идти на аборт, а отдавать младенцев Русской православной церкви для воспитания. По данным Росстата на 2018 год, ежегодно в России совершается более 550 тыс. абортов.

«Не все 100% женщин, идущих на это нравственное преступление, будут делать так, как говорит Святейший патриарх. Поэтому, конечно, мы будем сильно оптимистичны, если подумаем, что вся полнота людей, которые раздумывают об аборте, пойдут рожать детей и отдавать их церкви. Но в любом случае, даже если этот голос будет расслышан, в чем я не сомневаюсь, это будет большое количество детей», – говорит Ткачев.

Он указал на то, что патриарх Кирилл вряд ли стал бы просто так делать подобные заявления. Вероятно, ранее был произведены необходимые расчеты, а данная тема обговаривалась и с государственными структурами, полагает протоиерей. Например, детские дома могли бы работать совместно с епархиями по регионам, считает он.

«Если прислушается хотя бы половина женщин, то это уже будет большой шаг. И Церковь исполнит свое обещание. Мне сразу вспоминается, как грузинский патриарх Илия пообещал, что станет крестным родителем для каждого третьего и последующих детей в венчанных семьях в Грузии. Таким образом, он в хорошем смысле спровоцировал беби-бум (значительное увеличение рождаемости в стране, – прим. ВЗГЛЯД), поскольку люди хотели закрепить духовное родство с патриархом. Примечательно, что он сдержал свое слово, лично крестил и становился крестным», – рассказывает протоиерей.

Священнослужитель полагает, что в зависимости от региона Церковь будет налаживать сотрудничество и с местным минздравом и с другими необходимыми госструктурами, поскольку в одиночку справиться РПЦ будет очень тяжело. Тем более что и само государство заинтересовано в этом и неоднократно заявляло о непростой демографической ситуации в стране. Представитель церкви уверен, что одна из причин этого – аборты. Он убежден, что если запретить аборты или свести их к нулю, то в стране удастся выровнять кривую рождаемости.

«Люди зачинать не перестали, они просто перестали рожать. Очевидно, что просто нужно перестать убивать зачатое. Материнский капитал, социальные выплаты и еще целый пакет вещей – это не первые меры. Первые – исцеление головы, нужно менять сознание», – объясняет Ткачев.

Кроме того, он обращает внимание на то, что за новорожденными необходим профессиональный уход, который будут осуществлять специалисты, здесь не должно быть волонтерства. Соответственно, при церкви будут работать воспитатели, патронажные медсестры. Он полагает, что и усыновление детей прихожанами также будет приветствоваться церковью.

«Что касается будущего этих детей, так церковь – один из немногих демократичных институтов, в который можно как войти, так и выйти очень легко. Никто никогда не заставит молиться, невольник – не богомольник. Соответственно, если человек не будет ощущать духовную радость, то никто его ни к чему принуждать не будет. Патриарх выдвинул такое предложение не для того, чтобы рекрутировать будущее священство, а для того, чтобы спасти ведомых на смерть», – поясняет собеседник.

Протоиерей напоминает, что на Западе последнее столетие котировалось католическое образование. Причем в католические колледжи и университеты отдают своих детей учиться не только христиане, но и агностики, и протестанты, и мусульмане. Объясняется это ценностью качественного образования и дисциплиной, уверен священник. Подобную систему можно было бы развить и в России.

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что у врачей должно быть право отказаться от осуществления процедуры искусственного прерывания беременности пациенту, действуя из своих религиозных убеждений.