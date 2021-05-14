Омбудсмен рассказала о запрете родителей Галявиева пить алкоголь и курить

Родители Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, были «строгих правил»: не употребляли алкоголь, не курили, того же требовали и от сыновей, рассказала уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.

«Практически во всех таких случаях, которые произошли в нашей стране, родители достаточно строго обращались со своими детьми. Я не нашла такого фактора, что родители слишком избаловали их, слишком много позволяли», – передает РИА «Новости» слова Волынец.

«Здесь, в Казани, родители тоже достаточно строгих правил, не употребляют алкоголь, не курят и того же самого требовали от своих двоих сыновей», – рассказала она.

Впрочем, как отметила омбудсмен, это не означает, что в семье есть взаимопонимание между родителями и детьми, а это самое важное. «Иногда такой сильный нажим дает как раз прямо противоположный результат», – отметила Волынец.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших.