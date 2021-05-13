Очевидцы рассказали о происходившем на первом этаже школы в Казани при нападении

Ученица казанской школы Милана, которая в момент стрельбы была в здании, и ее бабушка Наиля рассказали, что происходило на первом этаже гимназии в день трагедии.

Наиля рассказала, что «была на работе, прочитала SMS в группе пятого класса», там одна из матерей «написала, что в школе стреляют, она бежит туда», передает РИА «Новости». «Я думала, что это просто прикол», – вспоминает женщина, уточнив, что в этой школе учатся две ее внучки.

Однако женщина, находящаяся на работе на другом конце города, дозвонилась соседке, попросила забрать детей, а сама выехала на место.

«Потом нам сообщили, что дети находятся в частном секторе за школой, их вывели туда. Там я их уже и забрала», – добавила она.

По словам женщины, первые SMS-сообщения о случившемся в группе класса в соцсети появились в 9.40.

Милана рассказала, на момент случившегося она была в столовой: «К нам прибежал учитель биологии и сказал, что нам надо уходить. Потом нас повар вывел через кухню в тот самый частный сектор. Некоторые были ранены, кто-то прыгал с третьего, первого этажа. Моя сестренка прыгала с первого этажа, потому что возле выхода были стекла и нельзя было пройти».

«Некоторые мои одноклассники остались в классе, они закрылись с учителем там», – добавила девочка.

«У меня вторая внучка как раз на первом этаже была. Он стучался, говорил, я полиция. А мы ему двери не открыли, а учитель сказал – сидите тихо. А если бы дверь открытая была, он был расстрелял, потому что он начал с первого этажа. Он же в этой школе учился, знает, где выходы, где что», – добавила ее бабушка.

По ее словам, чтобы попасть в здание школы, Ильназ Галявиев «взорвал входную дверь».

«Она всегда заперта. Нас, родителей, даже в школу не пускали, когда уроки идут», – рассказала женщина.

Наиля добавила, что вещи ее внучек и портфели до сих пор в школе.

Между тем сообщается, что ученице школы, пришедшей с мамой за портфелем в четверг, стало плохо возле ворот учебного заведения, ее забрали врачи. «Нам обещали сегодня выдать наши вещи, вот мы пришли. Настя резко побледнела и упала», – рассказала мать школьницы.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца. Молодому человеку грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.