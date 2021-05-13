В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8380 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8380 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2787, Санкт-Петербурге – 741, Московской области – 643.

Всего в стране выявлено 4 913 439 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 527 878 человек, из них 9349 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 114 723 человека.

Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8217. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 163.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.