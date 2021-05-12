В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2718, Санкт-Петербурге – 734, Московской области – 642.

Всего в стране выявлено 4 905 059 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 518 529 человек, из них 8614 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 355 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 114 331 человека.

Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8115. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 102.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.