В России выявили 8,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8115 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8115 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2628, Санкт-Петербурге – 717, Московской области – 657.

Всего в стране выявлено 4 896 842 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 509 915 человек, из них 7009 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 329 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 113 976 человека.

Накануне, 10 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8465. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 350.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.