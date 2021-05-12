Свидетель по делу бизнесмена Быкова заявил, что убил двоих человек по его приказу

Один из свидетелей по делу предпринимателя Анатолия Быкова Владимир Татаренков заявил на суде, что убил двух человек в 1994 году по его просьбе, сообщила прокуратура Красноярского края.

«В судебном заседании был допрошен один из основных свидетелей обвинения Владимир Татаренков, который подтвердил, что он по просьбе Быкова организовал убийство Наумова и Войтенко, а исполнителями совершения преступления явились люди из его окружения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Быков подозревал погибших в том, что они могли планировать покушение на него, при этом он решил не поручать своим близким убить их, так как их связывали дружеские отношения.

«Ранее Татаренков следователям не давал показания о роли Быкова в совершении убийства, так как свою вину не признавал. За время отбывания наказания, не дождавшись поддержки от Быкова, Татаренков изменил свои показания, считая, что каждый должен нести ответственность за свои преступления», – указали в прокуратуре.

На заседание не допускают лиц, чье присутствие не вызвано процессуальной необходимостью из-за эпидемиологической обстановки в регионе, добавили в ведомстве. «Доводы стороны защиты о том, что отсутствие слушателей и представителей СМИ может способствовать нарушению прав подсудимого, являются надуманными, поскольку защиту Быкова осуществляют три высококвалифицированных адвоката, рассмотрение дела проходит с участием незаинтересованных лиц – коллегии присяжных заседателей», – указали там.

В ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах. 21 января расследование дела было завершено.

По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Совершение преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске.

Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление.

Кроме того, следствием были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.