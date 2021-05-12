В Москве призвали не допустить конфронтацию в арктическом регионе

Ветеран «Альфы» рассказал, как правильно вести себя при нападении на школу

При нападении в замкнутом пространстве следует найти свободное помещение и закрыться в нем, спрятаться, либо постараться бежать от преступника зигзагами, рассказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, комментируя нападение на школу в Казани.

После нападения с огнестрельным оружием на один из лецеев в Казани две школьницы рассказали, что им и другим ребятам во время стрельбы удалось сбежать через окно в классе, расположенном на первом этаже. Кроме того, пожарные смогли эвакуировать по лестницам более 20 детей.

«Очень много пострадавших, и я допускаю, что кто-то из погибших скончался в результате прыжка с третьего этажа, а не огнестрельного ранения. Но я понимаю, что люди были в панике, поскольку, скорее всего, были в шаговой доступности от стрелявшего, и перед ними встал выбор: или их убьют, или попробуют прыгнуть», – говорит Филатов.

Первое, что следует сделать при нападении на здание, это закрыться в помещении, в котором преступника нет, продолжает эксперт. Если такой возможности нет, то нужно попытаться как можно быстрее покинуть замкнутое пространство по коридорам и пожарным выходам.

«Но когда мы не знаем, сколько преступников и как они действуют, с каких сторон они идут, то можно наоборот навлечь на себя беду. В принципе, инстинкты самосохранения, как правило, правильно подсказывают человеку. То есть нужно куда-то срочно укрыться: залезть в шкаф, под стол, кровать. Если преступник человека не видит, то он будет дальше идти искать видимую жертву. Все это происходит быстро, поэтому сориентироваться очень тяжело», – рассказывает подполковник ФСБ.

При этом он подчеркнул, что прыжка из окна третьего этажа все-таки следует избегать, поскольку слишком большая вероятность остаться инвалидом или разбиться насмерть. Особенно учитывая то, что человек неподготовлен и, скорее всего, не сможет правильно приземлиться и сгруппироваться.

«Если есть возможность, то лучше бежать. Причем не от преступника или на него, а по диагонали, перемещаясь то вправо, то влево. Непрофессиональному стрелку такую мишень очень сложно поразить. Если это коридор, то лучше двигаться зигзагами, причем делать их неодинаковыми, чтобы преступник не смог заметить закономерность. То есть бежать две секунды влево, потом четыре вправо, делать неожиданные перемещения справа-налево, чтобы злоумышленник не мог поймать на мушку и нажать спуск», – объясняет собеседник.

Кроме того, не стоит пытаться разговаривать или смотреть в глаза преступнику, потому что такие воздействия наоборот могут притянуть беду, разозлить нападающего или привести к каким-то не самым лучшим последствиям. «Лучше не инициировать, молчать, не смотреть в глаза. Более того, первыми, скорее всего, пострадают те, кто будут к преступнику апеллировать, обращаться, взывать к совести. В данной ситуации уж лучше упасть и прикинуться мертвым, чем смотреть в глаза и просить о снисхождении», – наказывает специалист.

Ранее казанский школьник рассказал, что благодаря тому, что он и его одноклассники закрылись в классе и «затаили дыхание», преступник не стал вламываться в кабинет, решив, что он пуст. Это, по словам мальчика, помогло ему и другим ученикам выжить.

Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.