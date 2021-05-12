Мишустин назвал 2021 год переломным в победе над коронавирусом

Текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мушистин, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией», – цитирует ТАСС главу кабмина.

По его словам, прошлой осенью и этой весной властям России удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса, передает РИА «Новости».

«Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса», – сказал Мишустин .

Глава правительства поблагодарил тех, кто круглосуточно работал «в красных зонах», приходил на помощь людям старшего поколения, всех тех, кто проявил выдержку. Мишустин добавил, что ситуация с COVID-19 в России улучшается, но о полном восстановлении говорить рано.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.