В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J В Киргизию доставлено 20 тыс. доз вакцины от «Спутник V» Путин призвал к продолжению активной вакцинации от коронавируса 10 мая 2021, 15:26 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. «Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, «на полке лежит», то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время», – сказал Путин. По словам главы государства, прививки от коронавируса в России получили 21,5 млн граждан. При этом Путин указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус, а также масочный режим, передает ТАСС. «Конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь», – добавил президент, передает РИА «Новости». «Результаты очень хорошие по стране. … Нам нужно продолжать активно тестироваться и вакцинироваться. ... Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», – заявил глава государства. Ранее Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.

Соловьев проанализировал «крайне жесткое» заявление Путина 9 Мая 9 мая 2021, 18:45

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы. По мнению журналиста, глава государства точно определил роль и место союзников во Второй мировой войне. «Это самое точное определение роли и места союзников. Крайне жесткое и очень справедливое. И не надо «оппам» от «Новой газеты» и «Эха» до МБХ и «Медузы» «щебетать» про «решающую роль ленд-лиза и второго фронта», – указал Соловьев в своем Telegram-канале. Он привел цитату из речи президента, в которой тот напомнил о роли СССР в победе над фашистской Германией. «Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», – процитировал Путина Соловьев. Журналист также особо отметил заявление президента, в котором тот напомнил о событиях первой половины XX века, когда набирала силу фашистская Германия. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – привел слова Путина телеведущий. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – указал Соловьев. Также он заметил, что России не с кем «примиряться» по итогам Второй мировой. «С кем и почему мы должны примиряться? С карателями, надсмотрщиками концлагерей, захватчиками, насильниками, убийцами, пришедшими на нашу землю с целью нас уничтожить? Они шли нас убивать, убежденные в том, что это их историческое предназначение. Расширение на Восток. Захват жизненно важных земель, о чем, не скрывая, заявлял их фюрер еще с середины 20-х годов. О каком примирении может идти речь? Они и не покаялись, а как только стало возможно, как только перестали бояться советского солдата , так начали переписывать историю, обеляя себя, и очерняя нас», – указал он. По его словам, желающие «примирения» хотят извратить историю, они пытаются навязать, что в начале войны у них уже виноват не только Гитлер, «а еще и Сталин, а скоро только Сталин и будет виноват, а Гитлера еще и будут обелять, мол был вынужден обороняться от «красной чумы». «И о жертвах забудут. И себя, вчерашние палачи, объявят жертвами, как уже сейчас Европа считает себя жертвой Гитлера и Сталина. И забывают о собственной вине, и как приветствовали фюрера, и как с радостью расправлялись с европейскими евреями и делили их имущество между собой, как использовали рабский труд наших граждан, привезенных с оккупированых территорий. По мнению Соловьева, у Европы нет и не будет «никакого морального права» указывать России, и Россия не забудет, что «цивилизованные народы» вытворяли на нашей земле». «Так что нет, и никогда не будет никакого примирения, так как нет у Европы никакого искреннего покаяния и раскаяния за страшные злодеяния совершенные против нашей Родины», – заключил ведущий. Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он. В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V» 7 мая 2021, 17:34 Текст: Евгения Шестак

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V», сообщили местные СМИ. Информацию портала Novinky.cz. позже подтвердил сам Ян Гамачек. «Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», – цитирует ТАСС политика. Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил о том, что в апреле Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках. Гамачек опроверг эту информацию и заявил о том, что будет требовать возбуждения уголовного дела о клевете. Он подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются «абсолютно лживыми». Нетолицкий отметил, что хотел связаться с Гамачеком после получения информации о своем увольнении, однако сделать это не удалось. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов. Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции. В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства 8 мая 2021, 01:34

Фото: Zheng Huansong/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA. «Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости». Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин. Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза. Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 8 мая 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина. «Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане. «Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи. Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России. Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. СМИ: Переговоры между Германией и Россией по «Спутнику V» зашли в тупик 9 мая 2021, 15:33

Фото: Магда Гибелли/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Немецкая газета Bilt со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса, сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V». Источник газеты сообщил, что у Европейского агентства лекарственных средств повышенные требования к вакцинам, что ставит под вопрос получение «Спутником V» одобрения со стороны регулятора, сообщает ТАСС. Официальных заявлений на этот счет с германской стороны не было. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС. Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным в июне 7 мая 2021, 19:35 Текст: Евгения Шестак

Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США. В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена. Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один». Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возможная июньская встреча президентов стала бы хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях, позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном и гарантировать перспективу стабильных отношений. При этом она вновь уточнила, что пока официальное подтверждение договоренности сторон об организации саммита отсутствует. «На данном этапе подтверждения встречи нет», – сказала она. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет. «По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля. Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Путин: Нет прощения воплощающим в жизнь русофобию 9 мая 2021, 10:31

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Москве заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ. Он напомнил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол «коричневую чуму», передает РИА «Новости». «Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы», вынес нацизму исторический приговор», – сказал Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», – подчеркнул глава государства. Российский лидер указал, что от времени, когда «в центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», отделяет уже почти целый век. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. Однако, по словам президента, многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов», – сказал Путин. Он отметил, что сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Также глава государства заявил, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы и безопасность. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому – доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Путин на параде Победы помог ветерану 9 мая 2021, 13:21

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин помог ветерану, который сидел рядом с ним на параде Победы на Красной площади. В соцсетях опубликовали видео, на котором Путин сидит на трибуне рядом с ветеранами. На кадрах заметно, как президент помогает ветерану поправить под порывами ветра верхнюю одежду. Путин помог ветерану pic.twitter.com/wgq790Gls0 — РИА Новости (@rianru) May 9, 2021 Перед началом военного парада, Путин отметил заслуги ветеранов и тружеников тыла, подчеркнул определяющую роль советского народа в победе над фашизмом и подчеркнул, что День Победы навсегда останется для России священным праздником. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Саммит ЕС не достиг общей позиции об отмене действия патентов на вакцины 8 мая 2021, 17:28

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Текст: Вера Басилая

Лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС. «У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы», – цитирует ТАСС Мишеля. Против приостановки действий патентных прав на вакцины выступила канцлер Германии Ангела Меркель, котоая участвовала в саммите в режиме онлайн. «Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной. Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав», – заявила канцлер. Вместе с тем, стало известно, что система сертификатов о вакцинации от COVID в Евросоюзе сможет начать работать в июне. «Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов. На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией. 1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях. Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса 8 мая 2021, 01:58

Фото: Michal Krumphanzl/CTK/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после первого дня неформального саммита Европейского совета в португальском городе Порту заявил о намерении попросить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, сообщило Чешское радио. «Я обязательно попрошу председателя [ЕК Урсулу фон дер Ляйен], чтобы она попыталась [обеспечить] получение [Чехией] большего количества вакцин в июне. Это для нас сейчас самое важное», – приводит слова Бабиша ТАСС. По словам политика, в ближайшие недели Чехия начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди населения. Бабиш считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК. Напомним, в начале мая Бабиш заявил, что Чехия якобы не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). 29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации. 17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер , и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России. 2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V» 9 мая 2021, 18:53

Фото: Saman Abesiriwardana/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Сообщение немецкой газеты Bild о том, что якобы переговоры о поставках «Спутник V» в Германию зашли в тупик, не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», – цитирует сообщение РФПИ РИА «Новости». Фонд добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, препарат может быть поставлен уже в июне, не в ущерб поставкам в другие страны. Разработчики вакцины также продемонстрировали полную открытость, они продолжили работать в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), хотя на EMA пытаются оказать давление крупные международные фармкомпании и политики, чтобы не пропустить «Спутник V» на европейские рынки. «Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах. <...> В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире», – подвели итог в РФПИ. В воскресенье немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС. Компания Pfizer сообщила об отказе бедных стран от закупки их вакцины 8 мая 2021, 16:46 Текст: Ксения Панькова

Гендиректор компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, Альберт Бурла в письме сотрудникам компании сообщил, что страны с низким уровнем доходов отказались от закупки их препарата. Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Однако, по словам гендиректора американской компании, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин – либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому что предпочли местные способы производства. Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости. При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз. Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech – Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции. В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.