Путин отметил гибкость российского здравоохранения в борьбе с пандемией

Российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро, заявил президент Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине Санкт-Петербурга.

«У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего среднего (звена) … реально хороший уровень подготовки. Второе - у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет ... У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной оказалась и более гибкой ... И быстро очень отреагировали. Относительно быстро. Как требовала обстановка. И промышленность», – сказал он, передает РИА «Новости».

Путин также прокомментировал рост заболеваемости в других странах. «Мы же видим, что в других странах творится – раз и вспышка», – сказал он.

Президент поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно используют медработники, работающие с заболевшими коронавирусом. Оказалось, что еще 1 апреля сотрудники «скорой» могли использовать 200 костюмов, а теперь 30.

После осмотра здания и общения с медработниками Путин поздравил их с профессиональным праздником. «Вас ждут ... как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благороднее», – сказал он.

Напомним, в минувшем году премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.