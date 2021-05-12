Пентагон отказался раскрыть численность войск США в Афганистане

Соединенные Штаты не станут раскрывать численность контингента в Афганистане после начала вывода войск в связи с необходимостью обеспечивать безопасность персонала и противодействовать осведомленности радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщили в пресс-службе Пентагона.

«По мере продолжения вывода войск американские представители будут осторожны в том, чтобы не раскрыть численность военного контингента в Афганистане, поскольку в противном случае это даст талибам определенный уровень осведомленности о ситуации», – приводит текст сообщения пресс-службы Пентагона ТАСС.

«Мы должны обеспечивать безопасность персонала, особенно в условиях вывода. <…> Мы должны учитывать то, что может противостоять процессу. Если мы чему-либо уделим меньше внимания, это будет безответственно с нашей стороны», – приводятся слова пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби. Он также заявил, что в Пентагоне заинтересованы в политическом решении конфликта, в том числе путем урегулирования между афганским правительством и талибами. Как отметил пресс-секретарь Пентагона, США будут оказывать логистическую поддержку афганским вооруженным силам.

В прошлую субботу стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдепартамент США уже призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.