Выборы-2021: «Справедливая Россия» и ЛДПР поспорили о методах защиты школ от нападений

На фоне трагедии в Казани, где в одной из школ в результате вооруженного нападения погибли учителя и ученики, эсеры предложили ввести смертную казнь за убийство детей, а ЛДПР в ответ заявила, что подобная мера не принесет желаемого эффекта. Тем временем «Коммунисты России» потребовали заставить думские партии направлять часть получаемых от государства денег на благотворительность.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил вернуть в Уголовный кодекс смертную казнь для преступников, осужденных за убийство детей. По его мнению, угроза такого наказания поможет предотвратить новые трагедии. «Если будет смертная казнь, то эти люди несколько раз подумают, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать детей», – цитирует Миронова сайт партии.

В свою очередь, в ЛДПР заявили, что предложение эсеров не даст нужного эффекта. «На теракты, массовые расстрелы и так идут смертники», – приводит «МК» лидера партии Владимира Жириновского. Он напомнил, что такие преступники чаще всего сами оканчивают жизнь самоубийством или «готовы погибнуть в процессе». Подобные предложения Жириновский назвал несерьезными. Зато лидер ЛДПР потребовал в принципе запретить прессе освещать подобные инциденты. По его словам, подробная информация о стрельбе в школах провоцирует подражателей.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин выступил с инициативой – обязать думские партии, которые финансируются из госбюджета, в том числе оппозиционные, до трети этих денег тратить на социально полезные цели. По мнению Сурайкина, до рядовых членов партии, например, в КПРФ выделяемые государством средства не доходят, зато руководство партии тратит эти деньги на самопиар и на покупку дорогой недвижимости. Пора внести поправку в законодательство, согласно которой от 10 до 30% партии направляют на благие дела, – например, в детские дома или на благоустройство воинских мемориалов, считает он.

Призывы лидеров «Справедливой России» и ЛДПР, выдвинутые в связи с терактом в Казани, можно оценить по-разному, считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Инициатива Миронова о расстрелах действительно никакого эффекта не даст, в этом Жириновский прав. Что касается второй идеи лидера ЛДПР, то совсем не освещать в СМИ подобные трагедии не получится, и странно, как этого не понимает лидер крупной партии. Но я лично уверен, что информация должна идти исключительно от спецслужб, строго дозированная. А уже на следующий день поток информации должен прекращаться. Ведь террористы мечтают не об убийстве людей, а о славе, которую им потом неделями обеспечивают СМИ», – пояснил эксперт.

«Но все равно и Миронов, и Жириновский не смотрят в суть вопроса. Надо бороться с причинами, а не с последствиями. Нужно думать о других законах, которые помогут в корне решать подобные проблемы», – сказал Матвейчев.

Политолог сомневается в том, что явно популистские инициативы Миронова и Жириновского прибавят обеим партиям популярности на будущих выборах. «Думаю, у нас народ неглупый и он не поддастся на такого рода призывы в связи с их очевидной бессмысленностью», – заявил Матвейчев.

Предложение «Коммунистов России» о перераспределении госфинансирования партий эксперт в целом одобряет. «Тратить на воинские мемориалы или не тратить – каждая партия, конечно, вправе решать сама. Но более справедливо распределять деньги между верхним партийным эшелоном, средними и низовыми звеньями – это вполне разумно. Пусть в регламенте будет прописано, какие средства из выделенных государством идут на содержание центрального аппарата, какие – на регионы, а какие можно тратить на партийную рекламу в прессе. Сурайкин прав: партийное руководство пользуется этими деньгами – и хорошо живет. При этом наши парламентские партии, за исключением «Единой России», выдвигают всего 20% кандидатов на муниципальные выборы. Причина? Их мало интересует работа на местах. Когда же партии будут обязаны половину своего финансирования направлять в низовые ячейки, то сразу и депутаты появятся на муниципальных выборах и партийная жизнь пойдет совсем по-другому», – заключил Матвейчев.

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