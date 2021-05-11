«Коммунисты России» призвали изменить схему госфинансирования партий

Следует обязать партии, которые финансируются из государственного бюджета, до трети этих денег тратить на социально полезные цели, частности - на благоустройство воинских мемориалов. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Он считает нынешний уровень финансирования партий неоправданно высоким.

«К сожалению, государство тратит на содержание парламентских партий слишком много. Скажем, по итогам 2018 года КПРФ получила 2,3 млрд рублей. Партии обязаны тратить эти деньги в соответствии с федеральным законом, который регламентирует расходование этих бюджетных средств. Пора внести поправку в регламент, согласно которой от 10 до 30% партии направляют на благие дела для общества. На какие именно? Пусть решают сами. Например, на реставрацию памятников героям войны, защиту исторического наследия», – считает руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

В случае реализации такой инициативы пострадают только интересы партийной верхушки, деятельность рядовых активистов не ослабнет, напротив, «они станут действовать бодрее», уверен собеседник.

«Вот «Коммунисты России» не получают денег из бюджета, мы живем на пожертвования, на взносы наших членов, опираемся на ежедневный тяжелый труд наших активистов. Что касается финансирования парламентских партий, то лучше эти деньги направить на социальную сферу, скажем, на детские дома и так далее», – подытожил Сурайкин. Он уверен, что большинство простых партийцев поддержат перераспределение финансирования «на такое благое дело».

О том, что «Коммунисты России» требуют сократить финансирование КПРФ и других парламентских партий, перераспределив сэкономленные деньги на реставрацию памятников героям войны, стало известно накануне Дня Победы. В заявлении «Коммунистов России» говорилось о том, что сотни миллионов рублей «тратятся парламентскими партиями на самопиар, роскошные условия для партийных бонз, на покупку дорогостоящей недвижимости, но до рядовых членов, например, КПРФ эти средства не доходят.

По закону «О политических партиях» ежегодную поддержку из федерального бюджета получают партии, набравшие более 3% голосов избирателей на предыдущих выборах в Госдуму (для прохождения в палату им необходимо преодолеть барьер 5% голосов). Финансирование партий составляет до 152 рублей за один голос.

По данным Центризбиркома, в 2018 году зависимость КПРФ от бюджета составила 89%. Из заработанных коммунистами 2,6 млрд рублей 2,3 млрд – деньги госбюджета. У ЛДПР 97% доходов получено из средств бюджета (1,7 млрд руб.). «Единая Россия» получила в 2018 году 7,2 млрд рублей, 60% из которых – госфинансирование. Из полученных в 2018 году «Справедливой Россией» 618 млн рублей 80% были обеспечены государством.