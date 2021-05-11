Москва выслала румынского дипломата в ответ на действия Бухареста

Назван вероятный мотив напавшего на школу в Казани

Мотивом нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани могла стать месть, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», – сказал источник ТАСС.

В то же время выпускница гимназии № 175 Казани, учившаяся с Галявиевым в параллельном классе, рассказала Ura.ru, что он был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на учительницу.

«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым. Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил», – рассказала девушка.

По ее словам, юноша учился средне, был нелюдимым и скромным, ничем не выделялся и не имел друзей. Она считает, что Галявиев мог затаить злобу на одну из учительниц, которая преподавала у него до девятого класса. Педагог якобы недолюбливала Галявиева и считала, что ему не стоит продолжать учебу.

«Эта учительница не дала ему поступить в 11-й класс. Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушел после девятого класса», – рассказала девушка.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.